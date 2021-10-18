بالصور: تفاصيل زواج ابنة بيل غيتس بشاب مصري

تزوجت جينيفر غيتس، ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، السبت، من الشاب المصري نائل نصار، البالغ من العمر 30 عاما.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن حفل الزفاف أقيم ظهر السبت في منزل جينيفر، الواقع بمقاطعة ويستشستر في ولاية نيويورك الأميركية.



وأوضحت الصحيفة أن حفل السبت كان الثاني من نوعه، بعد أن احتفل الاثنان في "حفل ديني إسلامي"، ليلة الجمعة.



وأقيم الحفل الإسلامي في حديقة للعائلة، تبلغ مساحتها 166 هكتارا، وتقع في شمال بلدة سالم بنيويورك. ومع هذا، فقد شهد الحفل حضور عدد محدود من الأشخاص، عكس يوم السبت، الذي حضره 300 شخص.

وفي حدود الـ5 عصراً، تم إعلان نائل وجينيفر رسميا كزوج وزوجة.



وبعد حفل الزفاف، السبت، رقصت جينيفر ووالدها بيل على أنغام "Can You Feel The Love Tonight".

وقبل سنة من الآن، عرض نائل الزواج من جينيفر، بعد قصة حب طويلة، ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما، فيما كانت جينيفير تضع خاتما ماسيا كبيرا، وقد بدت متفاجئة ومتأثرة بعرض الزواج.