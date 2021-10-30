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من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم

منوعات

2021-10-30 | 07:03
من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم
971 مشاهدة

فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب تناولها بانتظام لمنع نقص هذا الفيتامين بالجسم، ورغم أن النقص نادر نسبيًا في البلدان المتقدمة بسبب توافر المنتجات الطازجة وإضافة فيتامين سي إلى بعض الأطعمة والمكملات، إلا أنه لا يزال يؤثر على ما يقرب من 7 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة.

وتعد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين سي هي سوء التغذية وإدمان الكحول وفقدان الشهية والأمراض العقلية الشديدة والتدخين وغسيل الكلى، في حين أن أعراض النقص الحاد لـ فيتامين سي قد تستغرق شهورًا حتى تظهر إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يجب الانتباه إليها.


أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم

-التئام الجروح البطيء

انخفاض مستويات فيتامين سي في الدم والأنسجة، يؤثر على إنتاج الكولاجين بالجسم وهو بروتين يلعب دورًا في كل مرحلة من مراحل إصلاح الجلد ويساعد فيتامين سي الخلايا المتعادلة وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى على العمل بشكل جيد.

-نزيف اللثة ، نزيف في الأنف ، كدمات

يحافظ فيتامين سي على صحة الأوعية الدموية ويساعد على تجلط الدم، الكولاجين ضروري أيضًا لصحة الأسنان واللثة، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة الذين تناولوا الجريب فروت لمدة أسبوعين لاحظوا أن لثتهم لم تنزف كثيرًا.


-زيادة الوزن

توصلت الأبحاث المبكرة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين سي والكميات العالية من الدهون في الجسم ، وخاصة دهون البطن، قد يلعب هذا الفيتامين أيضًا دورًا في كيفية حرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة.


-ضعف المناعة

نظرًا لأن فيتامين سي يحتوي على العديد من الوظائف المتعلقة بجهاز المناعة لديك ، فلا ينبغي أن يفاجئك معرفة أنك أكثر عرضة للإصابة بالمرض وقد تواجه صعوبة في التعافي، هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في حمايتك من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المثانة، قد يقلل أيضًا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

-فقر الدم

قد يزيد نقص فيتامين سي من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تقليل امتصاص الحديد وزيادة احتمالية حدوث نزيف.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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