من بينها فقر الدم.. أبرز 5 أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم

وتعد عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين سي هي سوء التغذية وإدمان الكحول وفقدان الشهية والأمراض العقلية الشديدة والتدخين وغسيل الكلى، في حين أن أعراض النقص الحاد لـ فيتامين سي قد تستغرق شهورًا حتى تظهر إلا أن هناك بعض العلامات الدقيقة التي يجب الانتباه إليها.أعراض لنقص فيتامين سي في الجسم-التئام الجروح البطيءانخفاض مستويات فيتامين سي في الدم والأنسجة، يؤثر على إنتاج الكولاجين بالجسم وهو بروتين يلعب دورًا في كل مرحلة من مراحل إصلاح الجلد ويساعد فيتامين سي الخلايا المتعادلة وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى على العمل بشكل جيد.-نزيف اللثة ، نزيف في الأنف ، كدماتيحافظ فيتامين سي على صحة الأوعية الدموية ويساعد على تجلط الدم، الكولاجين ضروري أيضًا لصحة الأسنان واللثة، ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص المصابين بأمراض اللثة الذين تناولوا الجريب فروت لمدة أسبوعين لاحظوا أن لثتهم لم تنزف كثيرًا.-زيادة الوزنتوصلت الأبحاث المبكرة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين سي والكميات العالية من الدهون في الجسم ، وخاصة دهون البطن، قد يلعب هذا الفيتامين أيضًا دورًا في كيفية حرق الجسم للدهون للحصول على الطاقة.-ضعف المناعةنظرًا لأن فيتامين سي يحتوي على العديد من الوظائف المتعلقة بجهاز المناعة لديك ، فلا ينبغي أن يفاجئك معرفة أنك أكثر عرضة للإصابة بالمرض وقد تواجه صعوبة في التعافي، هناك بعض الأدلة على أن فيتامين سي يمكن أن يساعد في حمايتك من الأمراض مثل الالتهاب الرئوي والتهابات المثانة، قد يقلل أيضًا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.-فقر الدمقد يزيد نقص فيتامين سي من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عن طريق تقليل امتصاص الحديد وزيادة احتمالية حدوث نزيف.