تعرف على أول أعراض الإصابة بـ"الخرف"

الأعراض المبكرة الشائعة للخرفيمكن أن تؤثر الأنواع المختلفة من الخرف على الأشخاص بشكل مختلف، وسوف يعاني كل شخص من الأعراض بطريقته الخاصة.ومع ذلك ، هناك بعض الأعراض المبكرة الشائعة التي قد تظهر لبعض الوقت قبل تشخيص الخرف. وتشمل هذه:فقدان الذاكرةصعوبة في التركيزيجدون صعوبة في تنفيذ المهام اليومية المألوفة ، مثل الخلط بين التغيير الصحيح عند التسوقتكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحةيتم الخلط بينه وبين الزمان والمكانتغيرات في المزاجغالبًا ما تكون هذه الأعراض خفيفة وقد تزداد سوءًا بشكل تدريجي جدًا، غالبًا ما يطلق عليه "ضعف إدراكي معتدل" (MCI) لأن الأعراض ليست شديدة بما يكفي لتشخيصها على أنها خرف.قد لا تلاحظ هذه الأعراض إذا كانت لديك ، وقد لا يلاحظها أفراد العائلة والأصدقاء أو يأخذونها على محمل الجد لبعض الوقت، في بعض الأشخاص ، ستبقى هذه الأعراض كما هي ولن تتفاقم، لكن بعض الأشخاص المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل سيصابون بالخرف.الأعراض الخاصة بمرض الزهايمرالسبب الأكثر شيوعًا للخرف هو مرض الزهايمر، تشمل الأعراض الشائعة لمرض الزهايمر ما يلي:مشاكل الذاكرة ، مثل النسيان المنتظم للأحداث والأسماء والوجوه الأخيرةطرح الأسئلة بشكل متكررزيادة الصعوبات في المهام والأنشطة التي تتطلب التنظيم والتخطيطيصبح مرتبكًا في بيئات غير مألوفةصعوبة إيجاد الكلمات الصحيحةصعوبة التعامل مع الأرقام و / أو التعامل مع الأموال في المتاجرأن تصبح أكثر انسحابًا أو قلقًا