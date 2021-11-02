ما علاقة القهوة؟.. خبيرة تغذية تقدم اقتراحا مجديا للنوم بشكل أفضل

واقترحت الخبيرة المقيمة في لندن، تبديل المشروب بآخر، وقالت: "إنه يمنع إفراز الميلاتونين في الدماغ وهو الهرمون الذي يخبرنا أن نغفو. استبدل القهوة بشاي البابونج. يحتوي شاي البابونج على Apigenin، وهو مضاد للأكسدة ويرتبط بمستقبلات معينة في دماغك ما قد يعزز النعاس ويقلل من الأرق".ويوجد Apigenin في العديد من النباتات، بما في ذلك البابونج والبقدونس والكرفس. ويرتبط بمستقبلات الدماغ التي يُعتقد أنها تقلل القلق وتساعدك على النوم.ووجدت الدراسات أن المقيمين في دور رعاية المسنين والنساء بعد الولادة اللائي ينمن بشكل سيئ، يتمتعن بنوعية نوم أفضل عند شرب شاي البابونج.ولا يعد التخلص من الكافيين بهذه البساطة مثل التخلص من القهوة. ويمكن العثور على الكافيين في مصادر أخرى أيضا. وتشمل:• الشاي.• بعض المشروبات الغازية.• الشوكولاتة.• مشروبات الطاقة.• بعض مسكنات الآلام.- نصائح للنوم• تجنب القيلولة خلال النهار.• تأكد من أن غرفة نومك ليست دافئة للغاية.• ممارسة اليوغا.• جرب العلاج بالروائح (باستخدام اللافندر والورد والنعناع).• اكتب أفكارك قبل النوم.