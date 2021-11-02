بالصور: أقوى النسور في العالم... مخالبها أكبر من مخالب الدب!

مخالب ضخمة، طوق مليء بالريش، ودرجات ألوان سوداء ورمادية... هذه مواصفات نسر الخطاف أو العقاب المخادع. يعتبر هذا النسر من بين أكبر وأقوى الطيور في العالم، وتم تسميته ب " harpy eagle " لتشابهه مع وحش أسطوري، حتى أن بعض الناس يعتقدون أنه مجرد أسطورة وانه غير موجود في الواقع.

يمكن أن يصل ارتفاع هذه الطيور الجارحة القوية إلى 3 أقدام و 5 بوصات، ويصل طول جناحيها الإجمالي إلى 7 أقدام و 4 بوصات. حجمه المذهل ومظهره الفريد جعل من النسر الخشن شخصية مشهورة على الإنترنت.

للمقارنة السريعة، يبلغ متوسط وزن أنثى النسر الأصلع 12 رطلاً، بينما تزن أنثى النسر الخشن بين 13 و 20 رطلاً. نظرًا لأن إناث النسور دائمًا ما تكون ممتلئة أكثر من نظرائها من الذكور، فمن الجدير بالذكر أن نسر الهربي الذكر يزن ما بين 9 و 13 رطلاً.

على الرغم من حجمها الإجمالي الكبير، فإن جناحيها في الواقع أقصر قليلاً من بعض النسور الأخرى، وهذا بسبب موطنها. تعيش هذه الطيور النادرة في الجزء العلوي من الغابات المطيرة الاستوائية المنخفضة من المكسيك إلى البرازيل وشمال الأرجنتين. تساعدها الأجنحة الأقصر على التنقل بشكل أفضل عبر الغابة، على عكس أنواع النسور الأخرى التي تطير بشكل أساسي في مناطق واسعة ومفتوحة. ومع ذلك، يبقى نسر الخطاف أكبر نسر موجود في العالم.

العقاب المخادع أكبر وأقوى الطيور في الغابة المطيرة. تعد هذه النسور قوية بما يكفي لسحق العظام بمخالبها. المخالب الخلفية هي في الواقع أكبر من مخالب الدب الأشيب ويبلغ طولها 5 بوصات. ولا يوجد نسر آخر لديه مخالب بهذا الحجم.

الجدير ذكره أن بنما تبنت رسمياً العقاب المخادع أو ما يعرف بنسر الخطاف كطائر وطني لها.

ماذا يأكل النسر هاربي؟

القردة هي الوليمة المفضلة لهذه الطيور الجارحة. نادرا ما تحلق لمسافات طويلة. من خلال الحفاظ على طاقتها، لديها أكثر من القوة الكافية لالتقاط الحيوانات الصغيرة التي يصل وزنها إلى 17 رطلاً.

أصبح العقاب المخادع مشهدًا نادرًا في جميع أنحاء أميركا اللاتينية حيث أن إزالة الغابات المطيرة يقلل من موطنها.

يعد فقدان هذا المفترس الرئيسي في بعض البيئات بمثابة ضربة كبيرة للنظام البيئي. على سبيل المثال، يساعد صيدهم للحيوانات مثل قرود الكبوشي على إبقاء السكان تحت السيطرة بشكل طبيعي. هذا مهم لأن هذه القرود تأكل البيض من أعشاش الطيور، وإذا لم يتم السيطرة عليها، فقد تتسبب في انقراض الأنواع الأخرى.

وإن كنت تتساءل أين يمكن أن تجد هذا النوع من النسور، فعليك إما التمتع بهذه الصور المرفقة، أو زيارة حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية في أميركا الشمالية والجنوبية.