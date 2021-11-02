Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
48 ألف دولار.. قيمة غرامات بحق نائبة جمهورية ترفض ارتداء الكمامة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالصور: أقوى النسور في العالم... مخالبها أكبر من مخالب الدب!

منوعات

2021-11-02 | 14:08
بالصور: أقوى النسور في العالم... مخالبها أكبر من مخالب الدب!
1,487 مشاهدة

مخالب ضخمة، طوق مليء بالريش، ودرجات ألوان سوداء ورمادية... هذه مواصفات نسر الخطاف أو العقاب المخادع. يعتبر هذا النسر من بين أكبر وأقوى الطيور في العالم، وتم تسميته ب " harpy eagle " لتشابهه مع وحش أسطوري، حتى أن بعض الناس يعتقدون أنه مجرد أسطورة وانه غير موجود في الواقع.

يمكن أن يصل ارتفاع هذه الطيور الجارحة القوية إلى 3 أقدام و 5 بوصات، ويصل طول جناحيها الإجمالي إلى 7 أقدام و 4 بوصات. حجمه المذهل ومظهره الفريد جعل من النسر الخشن شخصية مشهورة على الإنترنت.
 
 
للمقارنة السريعة، يبلغ متوسط وزن أنثى النسر الأصلع 12 رطلاً، بينما تزن أنثى النسر الخشن بين 13 و 20 رطلاً. نظرًا لأن إناث النسور دائمًا ما تكون ممتلئة أكثر من نظرائها من الذكور، فمن الجدير بالذكر أن نسر الهربي الذكر يزن ما بين 9 و 13 رطلاً.
 
 
على الرغم من حجمها الإجمالي الكبير، فإن جناحيها في الواقع أقصر قليلاً من بعض النسور الأخرى، وهذا بسبب موطنها. تعيش هذه الطيور النادرة في الجزء العلوي من الغابات المطيرة الاستوائية المنخفضة من المكسيك إلى البرازيل وشمال الأرجنتين. تساعدها الأجنحة الأقصر على التنقل بشكل أفضل عبر الغابة، على عكس أنواع النسور الأخرى التي تطير بشكل أساسي في مناطق واسعة ومفتوحة. ومع ذلك، يبقى نسر الخطاف أكبر نسر موجود في العالم.
 
 
العقاب المخادع أكبر وأقوى الطيور في الغابة المطيرة. تعد هذه النسور قوية بما يكفي لسحق العظام بمخالبها. المخالب الخلفية هي في الواقع أكبر من مخالب الدب الأشيب ويبلغ طولها 5 بوصات. ولا يوجد نسر آخر لديه مخالب بهذا الحجم.
 
الجدير ذكره أن بنما تبنت رسمياً العقاب المخادع أو ما يعرف بنسر الخطاف كطائر وطني لها.
 
 
ماذا يأكل النسر هاربي؟
 
القردة هي الوليمة المفضلة لهذه الطيور الجارحة. نادرا ما تحلق لمسافات طويلة. من خلال الحفاظ على طاقتها، لديها أكثر من القوة الكافية لالتقاط الحيوانات الصغيرة التي يصل وزنها إلى 17 رطلاً.
 
 
أصبح العقاب المخادع مشهدًا نادرًا في جميع أنحاء أميركا اللاتينية حيث أن إزالة الغابات المطيرة يقلل من موطنها.
 
 
يعد فقدان هذا المفترس الرئيسي في بعض البيئات بمثابة ضربة كبيرة للنظام البيئي. على سبيل المثال، يساعد صيدهم للحيوانات مثل قرود الكبوشي على إبقاء السكان تحت السيطرة بشكل طبيعي. هذا مهم لأن هذه القرود تأكل البيض من أعشاش الطيور، وإذا لم يتم السيطرة عليها، فقد تتسبب في انقراض الأنواع الأخرى.
 
وإن كنت تتساءل أين يمكن أن تجد هذا النوع من النسور، فعليك إما التمتع بهذه الصور المرفقة، أو زيارة حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية في أميركا الشمالية والجنوبية.
 
 

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:32 | 2021-11-02 17:32
17:02 | 2021-11-02 17:02
16:41 | 2021-11-02 16:41
المزيد
اعلان
اعلان
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.