ما هي الكلمة الأكثر شيوعاً عام 2021؟

Vax هي كلمة العام 2021 والمقصود بها باللغة الإنجليزية "Vaccine" أي اللقاح.أصدر"أوكسفورد لانغويج" تقريرًا عن لغة اللقاحات، الذي يفحص بالتفصيل الارتفاع غير العادي في التطورات اللغوية المتعلقة باللقاحات.من خلال التقرير، تمت دراسة الأدلة المستندة إلى البيانات للتغيرات المتعلقة باللقاح في المعجم، بما في ذلك تاريخه، والتشكيلات الجديدة، والاختلافات الإقليمية.ولأول مرة هذا العام، يفحص التقرير أيضًا كيف أثرت لغة اللقاحات على لغات أخرى غير الإنجليزية، بالنظر إلى مجموعة مختارة من اللغات الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.