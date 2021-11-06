لماذا يسيل اللعاب أثناء النوم؟ وهل ينذر بحالة خطيرة؟

هل تنام على أحد الجوانب باستمرار سواء الأيمن أم الأيسر؟ قد تكون إجابتك على هذا السؤال هي سبب وراء وجود سيلان اللعاب أُثناء النوم. عندما تنام على الجانب يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلاً من أن يذهب لأسفل. هذه الأسباب الأكثر شيوعاً لسيلان اللعاب أثناء النوم.يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم. وتزداد الحالة سوءاً عندما تعاني من نزلة البرد حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم.إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء قد يكون ذلك سببا وراء إفراط إفراز اللعاب في الفم. لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المريء وهذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط.قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية، هذه الحالات غالباً ما تؤدي إلى سيلان اللعاب المفرط. وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب باستمرار.اللوز والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقيد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق ويسمى بالتهاب اللوزتين. وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسبب التهاب الحلق.إذا كنت تعاني من التهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب.قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهما حجم كبير والأسنان ضيقة أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم.هناك مجموعة من الأثار الجانبية لبعض الأدوية المحددة هي الترويل المفرط . مثل أدوية الاكتئاب العصبي ومضادات الاكتئاب وأدوية مثل بيلو كاربين والمورفين.قد تعاني من صعوبة التحكم في اللعاب إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي . يمكن أن يكون شلل في الوجه، مرض الباركنسون، مرض الزهايمر، السكتة الدماغية، مرض التوحد، التصلب العضلي أو التصلب المتعدد.10-أحد الأثار الجانبية للحمل، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض.