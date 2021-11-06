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لماذا يسيل اللعاب أثناء النوم؟ وهل ينذر بحالة خطيرة؟

منوعات

2021-11-06 | 10:54
لماذا يسيل اللعاب أثناء النوم؟ وهل ينذر بحالة خطيرة؟
المصدر:
البيان
3,162 مشاهدة

هل تتساءل دائماً لماذا توجد طبقة رقيقة من اللعاب يتدفق من فمك عندما تستيقظ في الصباح؟ أنت في هذه الحالة تعاني من سيلان اللعاب أثناء النوم ويحدث للعديد من الأسباب ومن الحالات الشائعة بالنسبة لمعظم الناس ولكن غالباً تشير إلى حالة خطيرة.

سيلان اللعاب أثناء النوم هو أحد اضطرابات النوم التي تجعل الشخص يشعر بالحرج أمام الآخرين وغالباً ما ينتشر بين الأطفال في مرحلة نمو الأسنان، ويحدث أن يسيل لعاب الطفل في اليقظة أو أثناء النوم ولكن مع البالغين الوضع يختلف تماماً حيث بعد الاستيقاظ تلاحظ بأن الوسادة رطبة وقد يحدث ذلك بسب الإصابة بأمراض معينة يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب وهذه الحالة يعاني منها الملايين من الأشخاص كل يوم أثناء النوم.

وتعود أسباب سيلان اللعاب أثناء النوم إلى:
 
1- النوم على أحد الجوانب باستمرار: هل تنام على أحد الجوانب باستمرار سواء الأيمن أم الأيسر؟ قد تكون إجابتك على هذا السؤال هي سبب وراء وجود سيلان اللعاب أُثناء النوم. عندما تنام على الجانب يدفعك لفتح فمك طوال النوم ودفع اللعاب ليسيل على الوسادة بدلاً من أن يذهب لأسفل. هذه الأسباب الأكثر شيوعاً لسيلان اللعاب أثناء النوم.

2- التهاب الجيوب الأنفية: يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى صعوبة في البلع والتنفس وهذا بدوره يؤدي إلى سيلان اللعاب أثناء النوم. وتزداد الحالة سوءاً عندما تعاني من نزلة البرد حيث تدفعك للتنفس عن طريق الفم بسبب انسداد الأنف مما يتسبب في تدفق اللعاب من الفم.

3- الحموضة أو ارتجاع المريء: إذا كنت تعاني من الحموضة أو ارتجاع المريء قد يكون ذلك سببا وراء إفراط إفراز اللعاب في الفم. لأنها تحفز إنتاج حمض المعدة إلى المريء وهذا بدوره يؤدي إلى اللعاب المفرط.

4- الحساسية أو التسمم: قد يحدث إنتاج اللعاب المفرط بسبب حساسية الأنف، حساسية الطعام، التسمم الناتج عن المبيدات الحشرية، هذه الحالات غالباً ما تؤدي إلى سيلان اللعاب المفرط. وفي بعض الأحيان فإن الحساسية الشديدة أو التسمم يهدد حياتك لذلك يجب طلب المساعدة من الطبيب باستمرار.

5- التهاب اللوزتين: اللوز والغدد الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق عندما تلتهب تؤدي إلى تقيد إنتاج اللعاب المتراكم في أسفل الحلق ويسمى بالتهاب اللوزتين. وهو أحد الأسباب الشائعة وراء سيلان اللعاب أثناء النوم. وقد تواجه سيلان اللعاب من الفم أثناء النوم بسبب التهاب الحلق.

6- مشاكل الأسنان: إذا كنت تعاني من التهابات اللثة والأسنان ومجموعة المشاكل الأخرى التي تواجه صحة الأسنان يمكن أن تزيد من إنتاج اللعاب.

7- عيب خلقي في الفم: قد تعاني من عيب خلقي في الفم إذا كان الفم أو اللسان لهما حجم كبير والأسنان ضيقة أو تضخم الغدد الليمفاوية يؤدي إلى سيلان اللعاب، وللتغلب على هذه المشكلة يجب أن تحدد السبب وراء سيلان اللعاب أثناء النوم وأفضل وسيلة للحد من هذه الحالة هي تجنب النوم على الجانب لأن هذه الوضعية تشجع على فتح الفك مما يؤدي إلى فتح الفم أثناء النوم.

8- تناول بعض الأدوية: هناك مجموعة من الأثار الجانبية لبعض الأدوية المحددة هي الترويل المفرط . مثل أدوية الاكتئاب العصبي ومضادات الاكتئاب وأدوية مثل بيلو كاربين والمورفين.

9- الاضطرابات العصبية: قد تعاني من صعوبة التحكم في اللعاب إذا كنت تعاني من اضطراب عصبي . يمكن أن يكون شلل في الوجه، مرض الباركنسون، مرض الزهايمر، السكتة الدماغية، مرض التوحد، التصلب العضلي أو التصلب المتعدد.

10- أسباب أخرى: أحد الأثار الجانبية للحمل، الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحمض.
 
يمكن أن يكون سيلان اللعاب راجعا إلى الإصابة بمشكلة صحية معينة. لذلك يجب أن تحدد المشكلة أولاً للعثور على أفضل علاج لها ومن الأفضل البدء بمراجعة طبيب أمراض الحساسية، التسمم، التهابات الجيوب الأنفية، التهاب اللوزتين، مشاكل الأسنان، الالتهابات العصبية وما إلى ذلك من أمراض تؤدي إلى سيلان اللعاب.
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