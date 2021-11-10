فوائد مذهلة لـ"البيض" للوقاية من كورونا.. تعرف عليها

وتشير البروفيسورة، في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا"، إلى أن هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية والمفيدة التي قد يمكنها توفير حماية من الفيروسات، ومنع انتشارها. لذلك تنصح بتناول 1.5-2 ملعقة شاي من السمن الحيواني في اليوم.وتقول، "إن تناول بيض الدجاج أو بيض طائر السمان في وجبة الفطور يعتبر مصدرا مهما لفيتامينات A وD و E، والتي تعتبر ضرورية للغاية لتعزيز المناعة".وينصح خبراء التغذية بتناول المكسرات والبذور في النهار.وتقول البروفيسورة، "من المهم ألا تكون المكسرات والبذور مقلية أو خضعت لمعالجة حرارية، لأن الدهون التي تحتويها تتأكسد".وتنصح بتناول الأسماك وزيت الزيتون والأفوكادو وزيت شجرة أركان وتسمى أيضا (الهرجان أو لوز البربر).