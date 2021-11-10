فوائد عصير البطيخ الصحية والجمالية وأشهر طرق عمله

ويرغب كثيرون فى معرفة تأثير وفوائد عصير البطيخ قبل تناوله لاغتنام مزاياه عندما يحتاجها الجسم حيث أنه يساعد فى علاج بعض المشكلات الصحية.ومن أبرز فوائد عصير البطيخ أنه غنى بمادة اللايكوبين المفيدة فى تحسين صحة القلب كما أنه غنى بالعديد من العناصر الغذائية التى تساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض.فوائد عصير البطيخنرصد لكم أهم فوائد عصير البطيخ المثبتة علميا حيث يساعد عصير البطيخ في إعادة الترطيب السريع والانتعاش الرياضي.يحتوي البطيخ على فيتامينات أ ، ب ، سي هذه الفيتامينات ضرورية للعديد من الوظائف بما في ذلك وظيفة الجهاز المناعي السليم، وصحة الجلد، وزيادة التمثيل الغذائي.البطيخ هو أحد الأطعمة الطبيعية القليلة التي تحتوي على وفرة من L-citrulline ، وهو حمض أميني يقلل من آلام العضلات بعد التمرين وقد يقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويحتوي البطيخ على 4 أضعاف كمية الليكوبين الموجودة في الطماطم ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية.الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الوقاية من السرطان والحفاظ على صحة قلبك. لذلك إذا كنت تبحث عن مزيج عصير فريد من نوعه يوفر مستويات أعلى من الترطيب ، ومليء بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية ، مثل الليكوبين وفيتامين سي.فوائد عصير البطيخ الصحية والجماليةترغب الكثير من السيدات فى معرفة فوائد عصير البطيخ الصحية والجمالية حيث أنه من أشهر المشروبات الحديثة التى يحب تناولها الشباب بشكل خاص.محاربة السرطانالعديد من المركبات النباتية الموجودة في البطيخ بما في ذلك الليكوبين والكوكوربيتاسين E ولها تأثيرات محتملة مضادة للسرطان.في حين أن نتائج الدراسة مختلطة ، قد يرتبط تناول اللايكوبين بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ، مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيميعتقد أن اللايكوبين يعمل عن طريق خفض مستويات الدم من عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF) ، وهو هرمون يعزز انقسام الخلايا، والجدير بالذكر أن السرطان يتشكل عندما يصبح انقسام الخلايا لا يمكن السيطرة عليهبالإضافة إلى ذلك ، قد يمنع cucurbitacin E نمو الورم عن طريق تعزيز الالتهام الذاتي للخلايا السرطانية . الالتهام الذاتي هو العملية التي يزيل الجسم من خلالها الخلايا التالفة، وعلى الرغم من ذلك من الضروري إجراء مزيد من البحوث البشرية.يحسن صحة القلبالعديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ قد تدعم صحة القلب وأمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم. تجدر الإشارة إلى أن عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي قد تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.تشير الدراسات إلى أن اللايكوبين قد يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم. قد يساعد أيضًا في منع الضرر التأكسدي الناجم عن ارتفاع مستويات الكوليستروليحتوي البطيخ أيضًا على سيترولين ، وهو حمض أميني قد يزيد من مستويات أكسيد النيتريك في الجسم. يساعد أكسيد النيتريك الأوعية الدموية على التوسع ، مما يخفض ضغط الدمتشمل الفيتامينات والمعادن الأخرى المفيدة للقلب في البطيخ المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A و B6 و C.يقلل الالتهابات والأكسدةالالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة وقد يساعد مزيج مضادات الأكسدة والليكوبين وفيتامين C في البطيخ على تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية .في إحدى الدراسات ، تناولت الفئران مسحوق البطيخ لتكملة نظام غذائي غير صحي طوروا إجهادًا تأكسديًا أقل ومستويات أقل من البروتين التفاعلي للعلامة الالتهابية مقارنة بتلك الموجودة في المجموعة الضابطة .بالإضافة إلى ذلك أجريت دراسة استمرت 8 أسابيع على 31 شخصًا يعانون من السمنة وعلامات الالتهاب العالية وتم اعطائهم 500 مجم من فيتامين سي مرتين يوميًا و أظهروا انخفاضًا كبيرًا في علامات الالتهاب مقارنةً بالمجموعة الضابطة .كمضاد للأكسدة ، قد يؤخر اللايكوبين أيضًا ظهور مرض الزهايمر وتطوره. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث وقد يساعد في منع التنكس البقعي ويكون لمركب الليكوبين البطيخ فوائد لعينيك .يعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) مشكلة شائعة في العين يمكن أن تسبب العمى لدى كبار السن .قد يساعد دور اللايكوبين كمركب مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات في منع وتثبيط AMD ، على الرغم من أن البحث محدودوجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار والتي عالجت خلايا العين بالليكوبين أنها قللت من قدرة الواسمات الالتهابية على إتلاف الخلايا وضع في اعتبارك أن البحث البشري ضروري.يخفف وجع العضلاتالسيترولين ، وهو حمض أميني موجود في البطيخ ، قد يحسن أداء التمارين ويقلل من وجع العضلات ، كما أنه متوفر كمكمل غذائي .وجدت إحدى المراجعات أن تناول السيترولين بانتظام لمدة 7 أيام على الأقل يحسن الأداء الهوائي عن طريق زيادة إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك ويساعد هذا المركب في توسيع الأوعية الدموية بحيث لا يحتاج قلبك إلى العمل بجد لضخ الدم عبر جسمك، علاوة على ذلك تشير بعض الأدلة إلى أن البطيخ نفسه - وليس فقط السيترولين - قد يساعد جسمك بعد التمرين .أعطت إحدى الدراسات القديمة للرياضيين عصير بطيخ عادي أو عصير بطيخ ممزوجًا بالسيترولين أو مشروبًا تحكميًا. أدى كل من مشروبات البطيخ إلى تقليل ألم العضلات وتعافي أسرع لمعدل ضربات القلب مقارنة بمشروب التحكم .يساعد في صحة الجلدتعتبر الفيتامينات A و C الموجودة في البطيخ مهمة لصحة الجلد وفيتامين سي سواء عند تناوله أو وضعه موضعياً حيث يساعد جسمك على إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يحافظ على نضارة بشرتك وقوة شعرك .وجدت إحدى المراجعات أن تناول كميات أكبر من فيتامين سي من الطعام أو المكملات الغذائية قد يقلل من فرص ظهور التجاعيد والجلد الجاف، وفيتامين أ مهم أيضًا للبشرة الصحية لأنه يساعد في تكوين خلايا الجلد وإصلاحها .في إحدى المراجعات ، كانت الحيوانات التي تعاني من نقص فيتامين أ تعاني من ضعف في التئام الجروح من تلك التي تتغذى على نظام غذائي كامل من الناحية التغذوية.ضع في اعتبارك أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية على البطيخ على وجه التحديد.يحسن الهضميحتوي البطيخ على الكثير من الماء وكمية صغيرة من الألياف ، وكلاهما ضروري لعملية الهضم الصحية وتساعد الألياف في الحفاظ على انتظام أمعائك ، بينما ينقل الماء الفضلات عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر.وجدت دراسة استقصائية أجريت على 4561 من البالغين أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض السوائل وانخفاض تناول الألياف كانوا أكثر عرضة للإمساك، ومع ذلك ربما لعبت عوامل أخرى دورًا .فوائد عصير البطيخ للرجيميرغب كثيرون فى معرفة فوائد عصير البطيخ للرجيم حيث أن السمنة من أكبر مشكلات العصر، وفى البطيخ تنخفض السعرات الحرارية ونسبة السكر وقد يكون البطيخ حلو لكنه أيضًا أحد أقل الفواكه الموجودة في السعرات الحرارية مع 46 سعرة حرارية فقط وأقل من 10 جرامات من السكر لكل كوب ، إنه حلم محبوب من دون كل السكر المضاف.قد يساعد تناول البطيخ في تحقيق أهداف إنقاص الوزن، وفي دراسة أجريت عام 2019 وجد الباحثون أن تناول كوبين من البطيخ الطازج يوميًا ومقارنةً بملفات تعريف الارتباط قليلة الدسم من نفس عدد السعرات الحرارية أدى إلى تحسين إدارة الوزن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.ويساعد عصير البطيخ في الحفاظ على رطوبتك ويساعد أيضًا في حرق السعرات الحرارية نظرًا لكونه غنيًا بالأحماض الأمينية، و يحتوي 100 مل من عصير البطيخ على حوالي 100 سعرة حرارية فقط.طريقة عمل عصير البطيخ اللذيذلا تعرف الكثير من النساء طريقة عمل عصير البطيخ اللذيذ بمذاق احترافي مثل الكافيهات، نقدم لكى 3 طرق مختلفة لعمل فى المنزل بوصفات أمهر الشيفات.عصير البطيخ للشيف غادة جميلمقادير عمل عصير البطيخبطيخكمبوت أناناسشربات فراولةطريقة عمل عصير البطيخضعى كل المكونات في الخلاط وتخلط جيدا ويقدم باردا.