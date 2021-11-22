بالصور: مع عودة العمل من المكتب... شركات تغير تصاميمها للتكيّف مع متطلبات الموظفين

غيرت جائحة كورونا فكرة بيئة العمل "المكتبية التقليدية". ومع بدء عودة بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها، بدأ أصحاب العمل في إعادة النظر في فكرة المساحات المكتبية، من أماكن العمل المرنة إلى المكاتب ذات المساحات الاجتماعية.

بعض الشركات سمحت لموظفيها العمل عن بعد بالكامل، فيما القسم الآخر اعتبر أن العمل من المنزل هو أمر موقت والعودة الى المكتب آتية لا محال. وفي حين أن الموظفين أبدوا سعادتهم ورضاهم وتكيفهم مع العمل عن بعد، بات من الضروري أمام الشركات الراغبة بالعودة الى المكتب، ابتكار أسلوب جديد أو طرق لتحفيز الموظف على العودة الى المكتب والتكيف مع متطلباته، من أجل الحفاظ على الانتاجية العالية.

اتخذت بعض المؤسسات مثل Salesforce و Spotify و Twitter المرونة إلى أقصى الحدود من خلال السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد بشكل دائم، من المنزل أو من أي مكان في العالم.

في الأشهر والسنوات القادمة، يمكن لأكثر من 20٪ من القوى العاملة الاستمرار في العمل من المنزل ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع، وفقًا لبحث أجرته شركة McKinsey & Company - مما يعني أنه يمكن لعدد يصل إلى 4 أضعاف مواصلة العمل من المنزل تماما كما كانوا يفعلون ذلك قبل الوباء.

70٪ من الوظفين عانوا من إجهاد وقلق في العمل عام 2020 أكثر من أي عام آخر سابق، وخطط العودة إلى المكتب تزيد الأمر سوءًا، كما تقول هارفارد بيزنس ريفيو. لقد أجروا دراسة استقصائية وجدت أن خطط العديد من الشركات للعودة إلى المكتب كان لها تأثير سلبي على الصحة العقلية لموظفيها، وكان أهم سببين هما السياسات المتعلقة بالعمل من المكتب مقابل العمل عن بعد (41٪) والافتقار إلى الحياة العملية أو المرونة حسب السياسة (37٪).

قامت شركة Hootsuite بالتفكير بتصاميم مكاتبها حيث يمكن أن تصبح المساحات مركزًا للإبداع والتعاون والشمولية.

وتركز الشركة في تصميمها الجديد على المناطق والمساحات المشتركة الواسعة والتي تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والإبداع وهذا الإحساس بالاتصال والشمول الذي يعتقد البعض انه اصبح مفقود. على الجدران الواح بيضاء تتيح للموظفين مشاركة الافكار مع بعضهم البعض بسهولة أكثر، وطاولات المكاتب شبيهة بالدراجات تسمح للموظفين بأداء تمارين رياضية بسيطة أثناء الجلوس لفترات طويلة لتأدية عملهم.

الى ذلك، أضافت الشركة غرف للجلوس، وأخرى للاسترخاء متعددة الاغراض، يمكن للأمهات المرضعات والأشخاص الذين يحتاجون إلى مكان هادئ استخدامها. يمكن أن تكون المساحة أيضًا بمثابة غرفة للتأمل والصلاة وهي مكان مناسب لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي.

تم ادخال النباتات أو المساحات الخضراء الى المكاتب، والتي تعمل على تحسين جودة الهواء بشكل كبير من خلال امتصاص الملوثات، كما تساعد بشكل طبيعي على تقليل آثار التوتر والقلق.

ستاربكس، على سبيل المثال، تخطط لاعتماد "الإقامة في الفنادق"، حيث يستخدم الموظفون المساحة المكتبية فقط عندما يحتاجون إلى التعاون مع الآخرين. وتخطط شركة القهوة العملاقة لإعادة تصميم مقرها الرئيسي: ستلغي معظم المكاتب الخاصة، وتجدد المساحة الإضافية لتعزيز التعاون وجعل المكاتب تبدو وكأنها مقهى.

في المقر الرئيسي لمجموعة Adecco Group في زيورخ، سيعود العمال للعثور على مساحة مختلفة تمامًا عن تلك التي تركوها مع المزيد من المساحة الاجتماعية والمزيد من مساحات التفاعل والتواصل.

بعد العودة الكلية الى المكاتب لن يجد الموظف مساحات العمل التقليدية، بل سيكون متواجدا في أماكن مبنية على التفاعل، وتؤمن الراحة النفسية والجسدية للموظف بغية الحفاظ على انتاجيته وبالتالي لضمان نجاح العمل والشركة.



