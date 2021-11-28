عام 2022... الأرباح أم الخسائر بانتظار مواليد برج الحوت؟

تؤكد عالمة الفلك جاكلين عقيقي لموقع السومرية أن عام 2022 هو عام الأرباح والمكتسبات لمواليد برج الحوت. يحالفه الحظ على الصعيد المهني، وتتحسن أوضاعه المالية. اليكم التفاصيل في ما يلي.

على الصعيد المهني







تظهر قدرة على الحوار وبالتالي لا ترفض العمل مع وجوه جديدة تعرف أنها معارضة. ماذا تنتظر للتقدّم أيها الحوت؟ إنه شهر ممتاز لتسلّط الأضواء على مؤهلاتك ونجاحاتك. تحالفك الحظوظ خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، وتشجّعك على السفر والتعاطي مع الأحداث بإيجابية. أنت مستعدّ لاستيعاب الآراء المختلفة وتقبّل وجهات النظر المتباينة. يصل كوكب المشتري إلى برجك مرتين في أول السنة حتى 11 أيار/ مايو، ثم بين أواخر تشرين الأول/ أكتوبر وآخر السنة. وعندما ينتقل إلى برج الحمل في منتصف السنة أي بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر، فإنه لا يعاكسك بل يسلط الضوء على أوضاعك المالية ويتحدث أن أرباح ومكتسبات وعن نجاح في ميادين كثيرة.تظهر قدرة على الحوار وبالتالي لا ترفض العمل مع وجوه جديدة تعرف أنها معارضة. ماذا تنتظر للتقدّم أيها الحوت؟ إنه شهر ممتاز لتسلّط الأضواء على مؤهلاتك ونجاحاتك. تحالفك الحظوظ خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، وتشجّعك على السفر والتعاطي مع الأحداث بإيجابية. أنت مستعدّ لاستيعاب الآراء المختلفة وتقبّل وجهات النظر المتباينة.

يحالفك الحظ خلال معظم الأشهر، ولو أنه قد يتخلى عنك قليلاً في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، حيث تتراجع القدرات أو يخف الضوء عنك ولكن من دون مصاعب تذكر.

مع دخول كواكب المريخ والزهرة وعطارد إلى الجدي في شباط، تتبدل الأجواء إلى الأفضل وإن كان شهر آذار/ مارس شهر العمل والسعي. تكون الفترة المذكورة مناسبة للمشاركة في ورشة عمل أو للقيام برحلة. قدّم أفضل ما لديك من خبرة وحضور ورصانة، كن موضوعيّاً ومرناً في معالجتك الأمور، لعلّك تحقّق إنجازاً باهراً.

تتحسّن الأجواء ابتداءً من تاريخ 21، ويسهل عليك عندئذٍ طلب المساعدة والاستشارة. يلتفّ بعضهم حولك ليساندك وليدعم قضيتك.

تسجل أهدافاً بمهارة بين شهر تموز/ يوليو وشهر آب/ أغسطس، إلا أنك تتراجع نفسياً في شهر آب/ أغسطس حيث يعاكسك عطارد مدة طويلة، ثم ينضم كوكب المريخ في أواخر الشهر ليشكل معاكسة أخرى لا تنتهي قبل أواخر شهر أيلول/ سبتمبر.

هو شهر مهم جدّاً، وقد يكون من أكثر الأشهر أهمية لناحية الفرص الثمينة مهنياً واجتماعياً. أنت تتمتّع بطاقة كبيرة، لكنك تميل إلى بعض التسرّع والانفعال. لذلك كن أكثر حرصًا على سمعتك وكن جاهزًا لأي مقابلة أو استدعاء أو تبرير.

تحرّك قبل تاريخ 23 لأنه ابتداءً من التاريخ المذكور تدخل أعمالك مرحلة ركود ومراوحة وفوضى في المعاملات. لا تقدم على مبادرة أو خطوة جديدة. تريّث واكتفِ بالعمل الروتيني لإنهاء الشهر.

تلمس مماطلة من قبل الآخرين تجاهك، الأمر الذي يثير انفعالك وتخشى على كرامتك، فتتسرّع بتحرك تندم عليه لاحقًا. احذر الجفاء مع المسؤولين والزملاء، وحتى مع الغرباء. لا تتذمّر على مسمع من أحد، ولا تتوقّع الكثير. في المقابل، تكون الايجابيات من نصيبك، وتتحسّن الحظوظ وتقوى نسبة النجاح، وتنطلق في مسيرتك بعزيمة لافتة. باستطاعتك التعويض عن التأخير الذي عانيته في البداية وتقلب المعادلات لمصلحتك وتستعيد الثقة بنفسك وبالآخرين. لذلك تتحمّس لمعاودة الاتصال بالزملاء، ولن ترفض الفرص التي تطرق بابك.



على الصعيد العاطفي

تزدهر العواطف وتتنفس الصعداء، حتى لو كانت حياتك العائلية مستقرّة. تلمس تطوّراً وارتياحاً. إنه شهر جميل ودافئ، ولا يجوز إضاعة الوقت الثمين الذي يتحلّى به. توظف كل الظروف الإيجابية لتعزيز الروابط ولإشاعة جوّ من الطمأنينة. إنّه شهر مناسب جدّاً لاتخاذ القرارات المهمّة والجريئة، ولا بدّ من أن تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

تحرّك واخرج لملاقاة الناس إذا كنت عازباً. تنسجم مع الجميع، لكن بشكل خاص مع مواليد برجك وبرجي الميزان والعقرب. أنت على موعد مع صفحة جديدة.

إنّه شهر جميل جدًّا يعيد العلاقة المتوتّرة الى مسارها، ويقوّي روابط الثقة مجدداً بين الأحبّاء.

إذا أردت الإقدام على خطوة جريئة كالخطبة أو الزواج او حتى الانفصال، فليكن ذلك بعد تاريخ 22 كي تكون نظرتك وتحليلك للأمور مرتكزين على العقل أكثر منه على العاطفة.

تظهر فرصة مناسبة للتعارف ولتعميق الروابط ولتوضيح الالتباسات. تعيش لحظات مطمئنة تعيد الثقة إلى نفسك، وتطمئن إلى عواطف الحبيب تجاهك. يبتسم لك الحظ، فتعرف حواراً بنّاءً مع الحبيب تشرح له خلاله مشاعرك ومخاوفك، وفي الوقت نفسه تصغي إلى اقتراحاته. لا تبقَ صامتًا، بل عبّر عن آرائك واشرح وجهة نظرك، فقد تكون للحبيب على الأرجح شكاوى وتساؤلات حول تصرّفاتك الأخيرة. إنه شهر دافئ يخفّف من حدّة التوتّر ويزيل العوائق.

قد لا يكون الشهر الافضل للارتباط لكنه بالتأكيد شهر مناسب للتعارف، ولتأكّيد الروابط الحالية. تنحسر معظم الضغوط في الأسبوع الأخير وتتحسّن المعنويات وتكون أكثر انفتاحاً وتقبّلاً للآراء المختلفة.

يكون للفلك تأثيرات سلبية تضطرك إلى القبول بأنصاف الحلول، أو بعدم طلب المزيد من التنازلات. تقوم بمحاولة إقناع الحبيب بمسألة معيّنة، لكنّك سريع الانفعال والتأثر بكل ما يجري حولك، وتكون ردود فعلك صارخة ومدوّية. لا تُهمل واجباتك تجاه الأحبّاء، لذلك حدّد الأولويات ونسّق بين الواجبات المهنية والاجتماعية من جهة والعاطفية من جهة أخرى.



على الصعيد الصحي

تشعر بأن وضعك الصحي الحالي غير ملائم لك على الإطلاق، ولا سيما أن البدانة لم تعد مقبولة، وتعيق تحركاتك التي أصبحت بطيئة جداً. من هنا تقرر التخلص منها بطريقة مدروسة، وتستشير أحد الاختصاصيين لكي تتبع توجيهاته العلمية لئلا تؤثر الحمية التي ستتبعها يمكن أن تضرك أكثر مما تفيدك.