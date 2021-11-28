تضمنت مفاجأة.. أبرز المرشحين للفوز بلقب "شخصية العام 2021"

ومن أبرز المرشحين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والمبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، وفقا لوكالة "فرانس برس".كما ينافس على لقب "شخصية العام" لسنة 2021، المعارض الروسي أليكسي نافالني، ومؤسس شركة "ميتا" (فيسبوك" سابقا) مارك زوكربرغ، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، بعد تحررها أخيرا من الوصاية، والملياردير الأمريكي جيف بيزوس، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، والأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل.ومن الملاحظ في قائمة العام الحالي ترشيح الناشطة البيئية السويدية المراهقة، غريتا تونبرغ، التي سبق لها أن فازت باللقب في عام 2019.وكان من مفاجآت القائمة ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للقب "شخصية العام" لسنة 2021، الذي سبق له أن فاز بها في عام 2016.وسيقوم محررو مجلة "تايم" باختيار "شخصية العام"، وسيتم الإعلان عنها في 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.