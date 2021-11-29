للأغنياء فقط ..طائرة مذهلة تشبه القصر الطائر

ووفقاً لموقع جريدة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الطائرة الجديدة ستكون للأثرياء فقط، ويصل سعرها إلى 325 مليون جنيه استرليني.والطائرة من طراز إيرباص A330 ذات الجسم العريض، التي تمّ تجديدها بشكل كبير بجهود استديو التصميم الألماني "لوفتهانزا تكنيك" لتصبح "سفينة استكشاف متعدّدة الوظائف''.وتتميّز الطائرة النموذجية المسماة "إكسبلورر" بميزات فاخرة مثل "ديسكو طائر"، وأرضية زجاجيّة، وشرفة تمنج الركاب إطلالة فريدة على المطار ومحيطه على ارتفاع 13 قدماً، ما يعادل 4 أمتار فوق المدرج.وتقول لوفتهانزا تكنيك إن الطائرة ستكون مثاليّة لكبار الشخصيّات، لأنها تحتوي صالة متعدّدة الوظائف في وسط الطائرة مثل نظام العرض المدمج في الجدران والأسقف، والذي يعرض السّماء أو أشكالًا معماريّة أو عالماً متحرّكاً تحت الماء، كما يمكن تحويل الطائرة إلى ديسكو.وتقع غرف النوم وغرف الضيوف في الجزء الخلفيّ للطائرة، وتمنح الرّكاب جميع وسائل الراحة، التي يمكن أن يتوقّعوها في فندق ذي خمس نجوم، إلى جانب مكاتب و"بار" ومنطقة لتناول الطعام وقاعة مؤتمرات، بالإضافة إلى العديد من الحمّامات.ويوجد أيضاً مرافق "سبا" في غرفة متعدّدة الوظائف، في الجزء الخلفيّ من الطائرة، والتي يمكن تحويلها إلى مستشفى طائر، حسب احتياجات الركاب، الذين يمكنهم إحضار سيّاراتهم ومركباتهم إلى متن الطائرة، إن رغبوا في ذلك.ويمكن أن تستوعب الطائرة ما يصل إلى 12 راكباً، ولكن يمكن أن يغيّر الاستديو التصميم لاستيعاب ما يصل إلى 47 شخصاً.سيتمّ تقديم أسطول المركبات بشكل جذاب في صالة التنقّل في الطابق السفليّ، وعندما تحلّق الطائرة في السماء، يمكن للمسافرين رؤية أسطول السيارات من خلال الأرضيّة الزجاجيّة.