لن تصدق أنها موجودة.. أغرب 9 اختراعات يابانية على الإطلاق

يوجد الكثير من الاختراعات الغريبة التي قد نسمع عنها حول العالم، وربما نجد في بداية الأمر أن تلك الاختراعات ليس لها أهمية بشكل كبير، ولكننا نكتشف لاحقًا مدى الاستفادة التي قد تعود علينا منها، ومن هنا لا بد من ذكر أولى الدول التي تأتي في الصدارة بالنسبة للاختراعات ألا وهي "اليابان"، إذ تعتبر من أولى الدول المعنية بالتكنولوجيا والتطورات الحديثة، لنكتشف بين فترة وأخرى مجموعة من الاختراعات التي لم تمر علينا من قبل.





1- "chopsticks fan" عصيان الأكل عند اليابان من الممكن التحاق مروحة بها فخلال الأكل تجعل الأكل في العصيان يبرد فيكون جاهز إلى الفم مباشرة.



في التالي سنقدم لكم أغرب الاختراعات والمنتجات المعروضة للبيع حول العالم!1- "chopsticks fan" عصيان الأكل عند اليابان من الممكن التحاق مروحة بها فخلال الأكل تجعل الأكل في العصيان يبرد فيكون جاهز إلى الفم مباشرة.

2- "Lipstick assistant" يوجد من الفتيات لا يستطعن وضع أحمر الشفاه بشكل منظم، فاخترعت لهم اليابان مساعد، عن طريق ورقة مفرغة على شكل شفاه وعلى الفتاة فقط ارتدائها على وجهها ووضع أحمر الشفاه ومن ثم إزالة الورقة فيكون شكله منظم.







3- "the shoe umbrella" الكثير من الأحذية تتلف حين تعرضها للمياه، فاخترعوا لها مظلة صغيرة تثبت في بداية كل حذاء فيمنع وصول المطر لها.





4- "Noodle eater hair guard" اليابان مشهورة بأكل الشعرية، ولكن ما يحدث عند أكلها هو أن الشعر إذا كان منساب فسيقع في الصحن فيمكن عند ذاك ارتداء ذلك الشكل الدائري الذي يمنع الشعر من الوقوع من خلفها، ولكن لما هذا الشكل المضحك ومن الممكن ربط الشعر قبل الأكل وحل تلك المشكلة.





5- "the umbrella tie" ربطة العنق من الممكن أن تكون المظلة الخاصة بك فبدل حمل المظلة بيدك أين ما كنت يمكنك ارتدائها لحين الحاجة إليها.





6- "Hay fever hat"عند الإصابة بالبرد لا نستطيع الاستغناء عن المناديل الورقية فقد اخترع اليابانيون قبعة تشبه العش ولكن يوجد بها بكرة مناديل تسهل عليك الاحتفاظ بالمناديل أينما كنت وسحبها عند الحاجة.





7- تريد أن تنام أثناء العمل؟.. عينان اصطناعيتان مناسبتان للعمل!



3- "the shoe umbrella" الكثير من الأحذية تتلف حين تعرضها للمياه، فاخترعوا لها مظلة صغيرة تثبت في بداية كل حذاء فيمنع وصول المطر لها.4- "Noodle eater hair guard" اليابان مشهورة بأكل الشعرية، ولكن ما يحدث عند أكلها هو أن الشعر إذا كان منساب فسيقع في الصحن فيمكن عند ذاك ارتداء ذلك الشكل الدائري الذي يمنع الشعر من الوقوع من خلفها، ولكن لما هذا الشكل المضحك ومن الممكن ربط الشعر قبل الأكل وحل تلك المشكلة.5- "the umbrella tie" ربطة العنق من الممكن أن تكون المظلة الخاصة بك فبدل حمل المظلة بيدك أين ما كنت يمكنك ارتدائها لحين الحاجة إليها.6- "Hay fever hat"عند الإصابة بالبرد لا نستطيع الاستغناء عن المناديل الورقية فقد اخترع اليابانيون قبعة تشبه العش ولكن يوجد بها بكرة مناديل تسهل عليك الاحتفاظ بالمناديل أينما كنت وسحبها عند الحاجة.7- تريد أن تنام أثناء العمل؟.. عينان اصطناعيتان مناسبتان للعمل!



8- قبعة للأذنين.. موضة رائعة هذا الشتاء!



8- قبعة للأذنين.. موضة رائعة هذا الشتاء!

9- عصا سيلفي وملعقة في آنٍ واحد، كي تصوّر طعامك بشكل محترف أكثر.