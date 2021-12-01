برج القوس سيد الموقف هذا العام وينجح بالتكيف مع المتغيرات!

تؤثر حركة الكواكب بشكلٍ مذهلٍ على مواليد برج القوس في العام 2022، فسيتلقى تأثيرات المشتري المعاكسة في الحوت، ثم محاسنه عندما ينتقل إلى الحمل بين أيار وتشرين الأول. أما كوكب زحل فيرعاك أيها القوس طوال السنة، وهو في الدلو يدعوك إلى الحكمة والتعقل واختيار الأنسب لك، ويحفزك على العمل بلا هوادة والحذر إذا واجهتك مصاعب.
التجديد والتطور مهنياً
على الصعيد المهني قد ترغب أيها القوس هذا العام بالخروج من روتينك السنوي، وهذا الأمر يدفعك إلى القبول بعرض لمشروع جديد. لا بدّ هنا من تنبيهك إلى ضرورة الاستفسار عن أدقّ التفاصيل، وحتّى استشارة أهل الاختصاص، كي تكون خطواتك أو قراراتك حكيمة.
يستقر كوكب المريخ في مواجهة برجك بصورة غير معتادة ولا تقليدية، وذلك ابتداء من أيلول حتى آخر السنة، ما يفرض عليك خيارات جديدة أو ضرورة التفاهم مع بعض الجهات وربما خصومة كبيرة واستفزازاً وتحديات كبيرة. قد تطوي صفحة من الماضي وتبدأ مرحلة زمنية جديدة تتطلب منك التخلّي عن كلّ ما لم ينفعك سابقاً.
لن تنقصك الأفكار ولا الأعذار ولا الوسائل الذكية لإنقاذ نفسك من المواقف المربكة.
تساعدك التغييرات المستجدة في العمل، وتسمح لك بتحقيق أرباح ومكاسب من خلال الحوار والمفاوضات الاجتماعية، فلا تتردد في المشاركة.
أيها القوس قد تكون طباعك صعبة ومزاجك معكّراً خلال هذه السنة، فيصعب التفاهم معك. فاحذر إثارة التحديات، ومن المستحسن أن تترك همومك الشخصية خارج إطار العمل.
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مرحلة عاطفية جديدة
قد ينشغل مولود القوس بالأمور المهنية التي تلهيه عن الشؤون العاطفية ويتعامل ببرودة تجاه الشريك في بعض فترات السنة.
يشتد الشغف في منتصف كانون الثاني، وتحلو اللقاءات الرومانسية في آذار مع احتمالات الغيرة والحشد الرومانسي في هذا الوقت. وتزدهر العلاقة ابتداء من شهر أيار حتى تشرين الأول، إلا أن شهر حزيران قد يحمل بعض الاحتكاكات لتخف في شهر تموز.
تجنّب أيها القوس انتقاد الحبيب أو القاء التهم عليه، فقد لا يتمتع بسعة الصدر، وربما يتمرّد على الظروف وعليك أيضاً، فاحذر أيها القوس إدخال نار الغيرة إلى حياتك.
ماذا عن الخلافات العاطفية؟ انقر هنا
الرياضة مفتاح الصحة الجيدة!
قد تعاني أيها القوس من وعكة صحية نتيجة الضغوط. راعِ وضعك الصحي واستشر طبيبك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. استفد من أوقات فراغك وخصص ساعة لممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي التي تريح أعصابك وتحرك جميع أعضاء جسمك.
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