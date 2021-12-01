Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
منظمة دولية تدعو الدول النووية لعدم نشر صواريخها في دول أخرى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

برج القوس سيد الموقف هذا العام وينجح بالتكيف مع المتغيرات!

منوعات

2021-12-01 | 05:00
برج القوس سيد الموقف هذا العام وينجح بالتكيف مع المتغيرات!
353 مشاهدة

تؤثر حركة الكواكب بشكلٍ مذهلٍ على مواليد برج القوس في العام 2022، فسيتلقى تأثيرات المشتري المعاكسة في الحوت، ثم محاسنه عندما ينتقل إلى الحمل بين أيار وتشرين الأول. أما كوكب زحل فيرعاك أيها القوس طوال السنة، وهو في الدلو يدعوك إلى الحكمة والتعقل واختيار الأنسب لك، ويحفزك على العمل بلا هوادة والحذر إذا واجهتك مصاعب.

التجديد والتطور مهنياً

على الصعيد المهني قد ترغب أيها القوس هذا العام بالخروج من روتينك السنوي، وهذا الأمر يدفعك إلى القبول بعرض لمشروع جديد. لا بدّ هنا من تنبيهك إلى ضرورة الاستفسار عن أدقّ التفاصيل، وحتّى استشارة أهل الاختصاص، كي تكون خطواتك أو قراراتك حكيمة.
يستقر كوكب المريخ في مواجهة برجك بصورة غير معتادة ولا تقليدية، وذلك ابتداء من أيلول حتى آخر السنة، ما يفرض عليك خيارات جديدة أو ضرورة التفاهم مع بعض الجهات وربما خصومة كبيرة واستفزازاً وتحديات كبيرة. قد تطوي صفحة من الماضي وتبدأ مرحلة زمنية جديدة تتطلب منك التخلّي عن كلّ ما لم ينفعك سابقاً.
لن تنقصك الأفكار ولا الأعذار ولا الوسائل الذكية لإنقاذ نفسك من المواقف المربكة.
تساعدك التغييرات المستجدة في العمل، وتسمح لك بتحقيق أرباح ومكاسب من خلال الحوار والمفاوضات الاجتماعية، فلا تتردد في المشاركة.
أيها القوس قد تكون طباعك صعبة ومزاجك معكّراً خلال هذه السنة، فيصعب التفاهم معك. فاحذر إثارة التحديات، ومن المستحسن أن تترك همومك الشخصية خارج إطار العمل.
للمزيد من النصائح انقر هنا .

مرحلة عاطفية جديدة
قد ينشغل مولود القوس بالأمور المهنية التي تلهيه عن الشؤون العاطفية ويتعامل ببرودة تجاه الشريك في بعض فترات السنة.
يشتد الشغف في منتصف كانون الثاني، وتحلو اللقاءات الرومانسية في آذار مع احتمالات الغيرة والحشد الرومانسي في هذا الوقت. وتزدهر العلاقة ابتداء من شهر أيار حتى تشرين الأول، إلا أن شهر حزيران قد يحمل بعض الاحتكاكات لتخف في شهر تموز.
تجنّب أيها القوس انتقاد الحبيب أو القاء التهم عليه، فقد لا يتمتع بسعة الصدر، وربما يتمرّد على الظروف وعليك أيضاً، فاحذر أيها القوس إدخال نار الغيرة إلى حياتك.
ماذا عن الخلافات العاطفية؟ انقر هنا

الرياضة مفتاح الصحة الجيدة!
قد تعاني أيها القوس من وعكة صحية نتيجة الضغوط. راعِ وضعك الصحي واستشر طبيبك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. استفد من أوقات فراغك وخصص ساعة لممارسة الرياضة ولا سيما رياضة المشي التي تريح أعصابك وتحرك جميع أعضاء جسمك.

تعرف على المزيد التفاصيل التي تخص برج القوس عبر النقر هنا .

أخبار الأبراج

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:38 | 2021-12-01 07:38
07:17 | 2021-12-01 07:17
07:04 | 2021-12-01 07:04
المزيد
اعلان
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
25.69%
08:22 | 2021-11-30
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
08:22 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
17.78%
11:58 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
11:58 | 2021-11-30
الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار الغزيرة
15.73%
02:40 | 2021-11-30
الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار الغزيرة
02:40 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15.19%
15:14 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15:14 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
13.3%
12:13 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
12:13 | 2021-11-30
مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.. أين كان الرئيس؟
12.3%
10:00 | 2021-11-29
مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.. أين كان الرئيس؟
10:00 | 2021-11-29
المزيد
حصر السلاح بيد الدولة
حصر السلاح بيد الدولة
الغاء المحاصصة الطائفية
الغاء المحاصصة الطائفية
الإثنان معاً
الإثنان معاً
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.