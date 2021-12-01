برج القوس سيد الموقف هذا العام وينجح بالتكيف مع المتغيرات!

على الصعيد المهني قد ترغب أيها القوس هذا العام بالخروج من روتينك السنوي، وهذا الأمر يدفعك إلى القبول بعرض لمشروع جديد. لا بدّ هنا من تنبيهك إلى ضرورة الاستفسار عن أدقّ التفاصيل، وحتّى استشارة أهل الاختصاص، كي تكون خطواتك أو قراراتك حكيمة.يستقر كوكب المريخ في مواجهة برجك بصورة غير معتادة ولا تقليدية، وذلك ابتداء من أيلول حتى آخر السنة، ما يفرض عليك خيارات جديدة أو ضرورة التفاهم مع بعض الجهات وربما خصومة كبيرة واستفزازاً وتحديات كبيرة. قد تطوي صفحة من الماضي وتبدأ مرحلة زمنية جديدة تتطلب منك التخلّي عن كلّ ما لم ينفعك سابقاً.لن تنقصك الأفكار ولا الأعذار ولا الوسائل الذكية لإنقاذ نفسك من المواقف المربكة.تساعدك التغييرات المستجدة في العمل، وتسمح لك بتحقيق أرباح ومكاسب من خلال الحوار والمفاوضات الاجتماعية، فلا تتردد في المشاركة.أيها القوس قد تكون طباعك صعبة ومزاجك معكّراً خلال هذه السنة، فيصعب التفاهم معك. فاحذر إثارة التحديات، ومن المستحسن أن تترك همومك الشخصية خارج إطار العمل.للمزيد من النصائح