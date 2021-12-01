زوجة محمد صلاح تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم فوق الـ 28 عام وتتسلم الجائزة زوجة ⁧محمد صلاح بدلاً من صلاح رغم تواجده تكريماً لزوجته وتكريماً لدورها معه في حياته



pic.twitter.com/6JcZwIaToL — سامح 🇪🇬 (@YfnxQpfKEEBceT8) November 30, 2021





بعيداً عن كرة القدم

زوجة محمد صلاح تسلمت بالأمس جائزة القدم الذهبية نيابة عنه، وهي بحجابها الكامل لا يظهر من جسدها شيئاً، رغم الغنى والصيت والشهرة والمال، ورغم كل شيء فهذا مما يُحسب لمحمد صلاح، ولم يتعارض قطّ الحجاب مع ما هم فيه من شهرة وصيت ومجتمع غربي.

فخر العرب . pic.twitter.com/QJ3CPalK5Q — . (@abdallhm00hmed) November 30, 2021





استلام زوجة محمد صلاح الجائزه وهى بالحجاب هو تكريم للمرأه وللحجاب برافووو صلاح ♥♥ pic.twitter.com/IImY3adZUQ — basione saad (@basionesaad64) November 30, 2021

وظهرت ماغي صادق على المسرح لتستلم الجائزة نيابة عن زوجها الذي كان موجودا في الحفل أيضا لكنه فضل أن تستلم الجائزة تكريما لجهودها معه.وأصبح صلاح أول لاعب عربي يتوج بهذه الجائزة التي تُمنح للاعبين دون الـ28 عاما نظرا لمردودهم الفردي والجماعي على مدار الموسم، ويستطيع اللاعب الفوز بها مرة واحدة.وأثار تصنيف اللاعب المصري في المركز السابع على قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية غضبا واسعا، إذ اعتبر عدد من المتابعين والجماهير أنه ظُلم بهذا التصنيف قياسا لمستواه الموسم الماضي مع ليفربول بعد أن كان اللاعب المحوري في تشكيلة الفريق في ظل الإصابات الكثيرة التي عانى منها ليفربول، حسبما قال مدربه الألماني يورغن كلوب سابقا.ويقدم صلاح مستويات مذهلة مع فريقه هذا الموسم ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ11 هدفا كما أنه يتصدر ترتيب صناع الأهداف في "البريميرليغ" بـ8 أهداف من صناعته.وفيما يلي بعض التعليقات على ظهور زوجة اللاعب المصري في حفل "البالون دور":