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هذه هي أفضل وأسوأ الفواكه لمرضى السكري.. تعرف عليها

منوعات

2021-12-02 | 09:34
هذه هي أفضل وأسوأ الفواكه لمرضى السكري.. تعرف عليها
1,020 مشاهدة

يمكن أن يساعد النظام الغذائي لمرضى السكري في الحماية من أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم، بما في ذلك التعب وزيادة التبول أكثر من المعتاد، ويحذر الأطباء مرضى السكري من تناول أنواع معينة من الفواكه التي ترفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، ووفقاً لما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية نرصد لكم أفضل وأسوأ الفواكه لمرضى السكري.

يحدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج البنكرياس ما يكفي من هرمون الأنسولين ، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين، والأنسولين ضروري لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام، وبدون كمية كافية من الأنسولين يتعرض المرضى لخطر الإصابة ببعض المضاعفات، ولهذا السبب من الضروري للغاية التفكير في إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي اليومي إذا كنت مصابًا بمرض السكري.

وفي حين أن الفاكهة تعد خيارًا جيدًا بشكل عام للمرضى، إلا أن بعض الأنواع ليست مفيدة، وخاصة الفواكه التي تحتوي على نسبة مرتفعة للمؤشر الجلايسيمي (GI) ، ويجب تجنبها، ومنها البطيخ والتمر المجفف والأناناس والموز إذا كان ناضجاً بشكل مفرط.

وفي المقابل هناك بعض الفاكهة المفيدة بشكل خاص لمرضى السكري، ومنها التفاح والمشمش والتوت والأفوكادو والفراولة والبرتقال.

ويشار إلى أن أعراض مرض السكري الأكثر شيوعًا تشمل التعب ووجود جروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء، والشعور بالعطش المستمر وكثرة التبول، ويجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور إذا كنت قلقًا بشأن علامات مرض السكري، كما يجب على المرضى استشارة الطبيب بشأن النظام الغذائي المناسب لكل حالة.

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