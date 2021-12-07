الدارسين.. فوائد وأضرار ومحاذير

يخلط العديد من الناس بين الدارسين والقرفة، حيث يُعتقد أن الدارسين نوع من أنواع القرفة، في حين أن الدارسين هو تسمية عامة للقرفة، ويُتوقع أن هذه التسمية تأتي من كلمة "دارصيني" التي ذكرت في الكتب القديمة تعبيراً عن القرفة، فغالباً خُففت الصاد فصارت سين.







تحتوي الدارسين على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والمركبات، حيث تضم كل 2.6 غرام من الدراسين، على:



فوائد الدارسين الصحية

تحتوي الدارسين على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والالتهاب، تعود بمجموعة من الفوائد الصحية، وهي:



1. فوائد الدارسين للتنحيف: تساهم الدارسين بشكل فعّال في خسارة الوزن، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تعمل على:



-زيادة التمثيل الغذائي في الجسم (عملية الأيض).

-الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر بالدم.

-إزالة الدهون المستعصية والمتراكمة في منطقة البطن.

-حرق السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم.

-الحد من مستوى تخزين السكر بالجسم.

-خفض مستوى الكوليسترول. القيمة الغذائية للدارسينتحتوي الدارسين على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية والمركبات، حيث تضم كل 2.6 غرام من الدراسين، على:تحتوي الدارسين على العديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والالتهاب، تعود بمجموعة من الفوائد الصحية، وهي:1.: تساهم الدارسين بشكل فعّال في خسارة الوزن، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، تعمل على:-زيادة التمثيل الغذائي في الجسم (عملية الأيض).-الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر بالدم.-إزالة الدهون المستعصية والمتراكمة في منطقة البطن.-حرق السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم.-الحد من مستوى تخزين السكر بالجسم.-خفض مستوى الكوليسترول.

2. فوائد الدارسين للسكري: تلعب الدراسين دوراً كبيراً في زيادة الحساسية لهرمون الأنسولين بالجسم، وإفرازه من قبل البنكرياس بشكل منتظم، ما يؤدي إلى تنظيم نسبة السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري.



3. فوائد الدارسين للضغط: تعتبر الدارسين مفيدة للضغط، حيث تساهم في خفض الضغط الانقباضي والانبساطي، إلى جانب تعزيز عمل القلب والأوعية الدموية.

4. فوائد الدارسين للبطن: أثبتت الدراسين فعاليتها في تهدئة المعدة، وحماية الجدار الداخلي للمعدة، بالإضافة إلى تخفيف آلام البطن الناتجة عن الغازات الزائدة، والمساهمة في حل مشكلة عسر الهضم، والتهابات الجهاز الهضمي، كما تستخدم أيضاً في علاج الغثيان والإقياء والإسهال، وتمنع الإصابة بقرحة المعدة.

5. فوائد الدارسين للفم: تحتوي الدارسين على مركب عضوي يدعى سينامالديهيد، وهو مضاد للفطريات والبكتيريا، وبالتالي تعمل الدارسين على علاج مشاكل الفم بما فيها تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة.

6. فوائد الدارسين للأعصاب: كونها تعمل على تثبيط تراكم بروتين تاو (Tau) في الدماغ، الذي يعد سبباً رئيسياً في الإصابة بمرض ألزهايمر.

7. فوائد الدارسين للمناعة: تحتوي الدراسين على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب، إلى جانب دورها في إصلاح أنسجة الجسم، ما يساهم ذلك بشكل مباشر في تعزيز عمل الجهاز المناعي.

8. فوائد الدارسين للبشرة والشعر: تحقق الدارسين فوائد جمالية أيضاً للجلد والشعر، حيث تعالج العديد من مشاكلهما، وتتلخص فوائد الدارسين للجلد بما يلي:

-ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

-التخلص من تجاعيد الوجه.

-علاج حب الشباب.

-تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

-علاج الأكزيما.

طرق استخدام القرفة للبشرة:

1. مزج 3 ثلاث قطرات من زيت الدراسين، مع ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين أو زيت الزيتون، وتوزيعه على الوجه ما عدا المنطقة المحيطة بالعينين، ثم غسله بعد ربع ساعة.

2. مزج ثلاث ملاعق كبيرة من العسل، مع ملعقة صغيرة من الدارسين، ووضع المزيج على الوجه مدة 10 دقائق، وغسله بالماء الفاتر.

3. مزج مسحوق الدارسين مع الملح وزيت الزيتون وزيت اللوز والعسل، بحيث يوضع الخليط على الوجه ويترك لعدة دقائق قبل غسله بماء فاتر.

أما فوائد الدارسين للشعر فهي:



-تنشيط بصيلات الشعر وزيادة نمو الشعر.

-منع تساقط الشعر.

-الحفاظ على رطوبة الشعر ومرونته ولمعانه.

-علاج مشكلة القشرة وحكة فروة الرأس.

-زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس.

-حماية الشعر من عوامل الطبيعة الخارجية.

طرق استخدام الدارسين للشعر:

1. تدليك فروة الرأس بزيت الدارسين، قبل الاستحمام بـ 25 دقيقة على الأقل.

2. مزج ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون الدافئ مع ملعقة صغيرة من مسحوق الدارسين، وتدليك فروة الرأس بهذا المزيج لبعض الوقت، ثم تركه لمدة نصف ساعة، قبل غسله بالشامبو، قد تشعر ليلاً بالوخز، وهذا طبيعي، ويمكنك إضافة بيضة واحدة أو ملعقة وسط من العسل للمزيج السابق.

فوائد الدارسين للمرأة: تساهم الدارسين في تحقيق فوائد بشكل خاص للنساء، حيث تعمل على خفض خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وبخصوص فوائد الدارسين للدورة الشهرية، فهي تحد من تقلصات الدورة الشهرية والألم المرافق لها.

فوائد الدارسين للرجل: تعمل الدارسين على تحقيق فوائد للرجال أيضاً، حيث تساهم في خفض خطر الإصابة بالعقم، وزيادة عدد الحيوانات المنوية وتعزيز حركتها، وزيادة الرغبة الجنسية، بالإضافة إلى تقوية الانتصاب.

طرق تناول الدارسين

تستخدم الدارسين أو ما يعرف بالقرفة بشكل عام، إما في الأطعمة كإحدى التوابل، أو يصنع منها مشروبات عدة، وفق الطرق التالية:



1. إضافة القرفة كبهار إلى العديد من الأطعمة والأطباق والسلطات.

2. مزج ملعقة عسل مع نصف ملعقة صغيرة من الدارسين، وغليهما بكوب من الماء، ثم تصفية المزيج وشرب كوبين منه في اليوم.

3. مزج كوب من الشاي مع ملعقة صغيرة من الدراسين، وربع ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة عسل، وواحدة من عصير الليمون، وشرب المزيج بعد تصفيته.

الأوقات المناسبة لشرب الدراسين

-في الصباح قبل نصف ساعة من تناول وجبة الإفطار.

-بين وجبات الطعام.

-قبل التمارين الرياضية بنصف ساعة.

-قبل النوم بنصف ساعة.

أضرار الدارسين

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي تحققها الدراسين، إلا أن استخدامها قد ينطوي عليه العديد من المخاطر، وتشمل:



-حدوث رد فعل تحسسي، يشمل ظهور تقرحات على الشفاه وفي الفم، إضافة إلى تهيج واحمرار الجلد.

-فقدان الوعي والإصابة بالصداع، في حال تم تناول الدراسين بكميات كبيرة.

-حدوث تداخلات دوائية مع العديد من الأدوية والمضادات الحيوية بما فيها أدوية السكري وأدوية القلب.

-زيادة خطر الإصابة بمرض السرطان، في حال تم تناولها بكميات مفرطة.

-يمكن أن يسبب مركب الكومارين في الدارسين مشاكل بالكبد.

-قد تصل أضرار الدارسين إلى الفشل الكلوي في حال تم تناولها بشكل مفرط.

محاذير تناول الدارسين

إن سلبيات الدارسين والمخاطر التي يمكن أن تسببها، تمنع عدداً من الأشخاص من استخدامها، وهم:



1. المصابون بمرض السرطان، لأن مركب الكومارين في الدارسين يمكن أن يسبب تلف الحمض النووي للخلايا.

2. المرأة الحامل، حيث أن الدراسين قد تمنع تخثر الدم، وتهدد الجنين بتلف الأعصاب أو خلل في الدماغ والقلب أو هشاشة العظام، كما أن أضرار القرفة للحامل قد تصل حد الإجهاض.

3. من لديهم مشاكل في الكبد أو الكلى.

4. المرأة المرضعة، حيث أن الدارسين قد تنتقل إلى الرضيع عبر الحليب، وتسبب له ردود فعل تحسسية.

ختاماً، يمكنك إضافة الدارسين إلى نظامك الغذائي سهولة، والحصول على فوائدها الكثيرة، لكن استشر طبيباً قبل ذلك في حال كنت تعاني من حالة مرضية معينة.