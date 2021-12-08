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عرض سماوي مذهل.. حدث فلكي نادر يُرى بالعين المجردة

منوعات

2021-12-08 | 07:53
عرض سماوي مذهل.. حدث فلكي نادر يُرى بالعين المجردة
2,040 مشاهدة

بحلول مساء يوم 6 ديسمبر، انطلق القمر الجديد في عرض سماوي مذهل يزين سماء الليل هذا الأسبوع، بانضمام الهلال إلى ثلاثة من ألمع الكواكب.

ويمكن مشاهدة مناظر رائعة الجمال في السماء بعد الغروب، طوال هذا الأسبوع، حيث يبتعد القمر عن الشمس في سمائنا، مرورا بالزهرة أولا، ثم زحل، ثم كوكب المشتري.

اثنان من هؤلاء (كوكب الزهرة والمشتري) هما ألمع الكواكب. وستكون ملحوظة بشكل لا يصدق مع القمر، الذي سيكون متوهجا بدوره وسيُظهر علامات غامضة على جانبه الليلي.

وسيكون هلال القمر مرئيا من نصف الكرة الشمالي أثناء مروره بكوكب زحل ذي الحلقات عند الغسق بعد نحو ساعة واحدة من غروب الشمس بالنظر إلى الجنوب الغربي.

ولمتابعة هذه المحاذاة، توجه للخارج قبل غروب الشمس مباشرة وانظر إلى الجنوب الغربي، حيث ستصطف الزهرة وزحل والمشتري في سماء الشفق شمال برج القوس وجنوب أبراج الدلو.

وستزين الكواكب الثلاثة سماء المساء مثل اللآلئ المعلقة على خيط في خط قُطري واحد مائل نحو الأفق بزاوية 45 درجة تقريبا.

وسيبدو زحل باهتا إلى حد ما، في المنتصف، مقارنة بكوكب الزهرة "نجم المساء"، الذي سيكون في أقصى درجات لمعانه هذا الأسبوع، في الأسفل، فيما يأتي كوكب المشتري في المرتبة الثانية من ناحية اللمعان، إلا أنه سيكون أعلى الكواكب.

وسيتحرك القمر الجديد على طول خط الكواكب على مدار الأسبوع، ويبدأ بالقرب من كوكب الزهرة وينتهي بالقرب من المشتري.

ومن المتوقع أن يقدم مساء 9 ديسمبر أبرز عرض، حيث سيكون كوكب المشتري العملاق اللامع يتلألأ بجانب الهلال الساطع المضاء بنسبة 35%، ويمكن باستخدام المناظير رؤية عدد قليل من أكبر أربعة أقمار للمشتري، وهي أوروبا وكاليستو وغانيميد وآيو.

كما سيكون كوكب الزهرة في ذروة تألقه، لذا انتبه إلى الكوكب الثاني بعيدا عن الشمس بعد غروب الشمس مباشرةً. انظر إلى الأسفل في الأفق الغربي.

وللحصول على أفضل فرصة لإلقاء نظرة على هذه المحاذاة، اختر مكانا به القليل من التلوث الضوئي وأفقا جنوب غربيا واضحا.
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11:21 | 2021-12-08 11:21
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