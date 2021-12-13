تعرف الى أندر رداء في العالم!

- أكبر وأندر قطعة من القماش في العالم مصنوعة بالكامل من حرير خيوط العنكبوت الذهبي

- رداء من خيوط مليون عنكبوت أعدّه سايمون بيرز، مؤرخ الفن البريطاني المتخصص في المنسوجات، ونيكولاس جودلي، شريكه التجاري الأمريكي

- استغرق المشروع خمس سنوات لإكماله وتكلف أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني (حوالي 395820 دولارًا)

- طول الرداء 3.4 متر بـ 1.2 متر

- هو شال أو رداء مزركش ذهبي اللون

- تمت حياكة الثوب من خيوط فصيلة نادرة من العناكب تعيش في جزيرة مدغشقر

- قام غودلي وبيرز بتجميع خيوط الحرير التي أفرزها 1.2 مليون عنكبوت

- ما رأيك بهذا الرداء الذهبي؟

