انستغرام يعيد قريباً الخلاصة الزمنية.. كيف شرحها رئيس الشركة؟

كرر موسيري أن منصة مشاركة الصور المملوكة لشركة ميتا تهدف إلى إعادة الخلاصة الزمنية "أوائل العام المقبل". علاوة على ذلك ، قال إن إصدارًا واحدًا من الخلاصة سيتيح للمستخدمين اختيار مفضلاتهم و "سيظهرون في الجزء العلوي من الخلاصة بترتيب زمني". من المفترض أن ينطبق ذلك على موجز "المفضلة" الذي تم ذكره مسبقًا بواسطة إنستغرام.سيتيح الإصدار الآخر من الخلاصة للمستخدمين عرض المنشورات من كل شخص يتابعونه بترتيب زمني. ومع ذلك، لم يفصح موسيري عن كيفية تأثير المشاركات الموصى بها في الخلاصات الزمنية الجديدة. في البداية، سيصل وضع المفضلة أولاً، قال موسيري إنه قيد الاختبار بالفعل، وسيأتي بعد ذلك وضع التسلسل الزمني الكامل.