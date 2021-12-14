خطوات جديدة واستثنائية تنتظر برج العذراء في العام 2022

تجنّب إثارة المتاعب والاستفزازات، فالحظوظ لا تشمل عملية إنقاذ معقّدة، فلا تجازف باستقرار علاقتك ولا باستقرار عملك. المزيد من التفاصيل عن برج العذراء للعام 2022 تكشفها عالمة الفلك جاكلين عقيقي في ما يلي
احذر الاهمال والاستخفاف بالواجبات
تكتشف آفاقاً جديدة وتعزز قدراتك فتزيد الأحداث من معرفتك لكي تتقدم نحو خطوات جديدة واستثنائية. تحتاج الى المزيد من الوقت والفعاليّة، ومن الضروري اختيار الوقت المناسب للتحرّك.
احذر الإهمال والاستخفاف بالواجبات لئلا تجد نفسك خارج المكتب. إن وجود المشتري في مواجهة برجك حتى شهر أيار/مايو يولد التحديات ويفرض عليك بعض الحذر، على الرغم من أن الكواكب السريعة تدعمك في معظم أشهر السنة، لكن يجب ان تخطّط لأعمالك جيّداً لتساعدك على تحقيق أهدافك وطموحاتك. أنقر هنا
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أنت على موعد مع عام جميل
أنت على موعد مع عام جميل، إذ يتحدث الفلك عن سفر وحب يولد في الخارج. يلتقطك الحب في النصف الثاني من السنة على الأرجح لتحلو اللقاءات والنقاشات المشتركة. تقوم برحلة مع الحبيب أو تلتقي حبيب العمر خلال ورشة عمل أو مؤتمر. يسهُل عليك التفاهم والانسجام مع الحبيب، وتقدّم أفكاراً وحلولاً تحظى بإعجابه وتزيده اقتناعًا بآرائك. أنقر هنا
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انتبه إلى كل ما تقوم به من نشاطات
أنت تعرف أكثر من غيرك هشاشة وضعك الصحي، ما يحتم عليك الانتباه إلى كل ما تقوم به من نشاطات أو ما تتناوله من مأكولات أنت ممنوع عنها. أنقر هنا
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