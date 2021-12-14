خطوات جديدة واستثنائية تنتظر برج العذراء في العام 2022

احذر الاهمال والاستخفاف بالواجبات

تكتشف آفاقاً جديدة وتعزز قدراتك فتزيد الأحداث من معرفتك لكي تتقدم نحو خطوات جديدة واستثنائية. تحتاج الى المزيد من الوقت والفعاليّة، ومن الضروري اختيار الوقت المناسب للتحرّك.احذر الإهمال والاستخفاف بالواجبات لئلا تجد نفسك خارج المكتب. إن وجود المشتري في مواجهة برجك حتى شهر أيار/مايو يولد التحديات ويفرض عليك بعض الحذر، على الرغم من أن الكواكب السريعة تدعمك في معظم أشهر السنة، لكن يجب ان تخطّط لأعمالك جيّداً لتساعدك على تحقيق أهدافك وطموحاتك.للمزيد عن وضع العذراء المهني

أنت على موعد مع عام جميل، إذ يتحدث الفلك عن سفر وحب يولد في الخارج. يلتقطك الحب في النصف الثاني من السنة على الأرجح لتحلو اللقاءات والنقاشات المشتركة. تقوم برحلة مع الحبيب أو تلتقي حبيب العمر خلال ورشة عمل أو مؤتمر. يسهُل عليك التفاهم والانسجام مع الحبيب، وتقدّم أفكاراً وحلولاً تحظى بإعجابه وتزيده اقتناعًا بآرائك.للمزيد عاطفياأنت تعرف أكثر من غيرك هشاشة وضعك الصحي، ما يحتم عليك الانتباه إلى كل ما تقوم به من نشاطات أو ما تتناوله من مأكولات أنت ممنوع عنها.للمزيد