حادث مروع ينهي حياة حصانين سعرهما 20 مليون دولار.. فيديو مأساوي

في حادثة وصفت بمأساة القرن، قُتل حصانان في العناية المركزة عن طريق القتل الرحيم بعد حادث خلال مسابقة للخيول في هونغ كونغ.



وبعد الحادث تم نقل الخيّالة ليل هيويتسون وزاك بارتون ويويشي فوكوناجا إلى المستشفى، واللجوء الى القتل الرحيم في حق حصانين هما (Amazing Star) و(Naboo Attack) بسبب تدهور وضعهما، وذلك خلال السقوط الرهيب في سباق للخيل في مضمار شا تين في هونغ كونغ.

وعانى هيويتسون من كسر في الفخذ ونزيف في المخ، وبيرتون من أربعة كسور في الأضلاع وكسر في الرسغ وأنف مكسور، وفوكوناجا من كسر في الترقوة.





وقال الفارس بليك شين الفايز بالسباق: "ما حدث هو مأساة حقيقية. إنه لأمر مؤلم لأي متسابق أن يرى حصانه يسقط. لقد فزت اليوم، لكن لدي مشاعر مختلطة".

نشطاء الرفق بالحيوان لديهم نسختهم الخاصة من المأساة ويلمحون إلى استخدام المنشطات في السباقات، وهو ما يجعل الخيول تتوقف عن الشعور بالتعب، مما يعني أنها تتعطل أثناء السباقات، مما يخلق مثل هذه المواقف.

أما السبب الثاني فيتعلق بنقص الممارسة التنافسية بسبب الوباء الذي كان له تأثير ضار على الحالة الجسدية للحيوانات.

تجدر الإشارة إلى أن سعر أحد هذه الخيول يمكن أن يصل إلى عشرة ملايين دولار، لكن الحياة ليس لها ثمن.