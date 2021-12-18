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في يومها العالمي.. "الضاد" تواجه تحديات جمة وملامح مستقبل مجهول

منوعات

2021-12-18 | 12:25
في يومها العالمي.. "الضاد" تواجه تحديات جمة وملامح مستقبل مجهول
517 مشاهدة

تحديات جمة تواجهها اللغة العربية في الوقت الحاضر، لاسيما مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي أحدثت خللاً في اللغة العربية، بالإضافة إلى انتشار اللهجات العامية، ودخول الكلمات الأجنبية في وسط الجمل العربية، وغيرها من المشكلات التي تحتاح إلى حلول ناجعة لإنقاذ لغتنا.

اهتمام واجب
يرى الناقد العراقي، ناظم القريشي، إن اللغة العربية هي لغة حية ومتطورة ولغة القرآن الكريم، ولو نعود إلى المصادر المعجمية القاموسية فهي تضم أكثر من 13 مليون ونصف المليون مصدر حي، أي الفعل بلا زمن، في حين اللغة الإنجليزية تضم نحو 600 ألف مصدر، واللغة الفرنسية 400 ألف مصدر، واللغة الروسية تقريباً 13 ألف مصدر.

ويؤكد القريشي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الاهتمام باللغة العربية واجب وطني قومي وديني".

وفيما يدعو إلى "ضرورة الاهتمام بالكوادر التدريسية وخاصة من ذوي الاختصاصات في اللغة العربية"، فأنه يفضل "الاستعانة بالتقنيات العلمية الحديثة لتدريس اللغة العربية".

ويلاحظ الناقد العراقي، خلال الفترة الأخيرة وجود "ركة لغوية في أسلوب بعض الكتاب والشعراء، وهذا دليل على أن أساسهم اللغوي ليس جيداً"، مشدداً "يجب أن تدرس اللغة العربية بطرق جديدة وصورة صحيحة".

مشكلتان بحاجة إلى حل
ويشخص القريشي مشكلتين أمام اللغة الفصيحة، "الأولى داخلية تتمثل بالدعوة إلى تحويل اللغة العربية الفصيحة الى لهجة عامية كالعراقية والمصرية والسورية والخليجية...، والأخرى خارجية تتمثل بانتشار اللغة الإنجليزية".

الخطاب والجمهور
من جانب، يشير الاستاذ التربوي في اللغة العربية والمصحح اللغوي كاظم الموسوي، إن "تحديات كثيرة تواجه اللغة العربية اليوم".

ويقول الموسوي في حديثه لـ السومرية نيوز، إنه في مجال الإعلام يلجأ بعض الإعلاميين والصحافيين إلى مخاطبة الجمهور باللغة العامية وهذه "جريمة كبرى"، مردفاً "الإعلام لا يجب أن يخاطب الجمهور باللهجات العامية، والتبريرات التي تتحدث عن مخاطبة جميع المستويات عبر اللغة العامية هي تبريرات خاطئة وغير صحيحة".

ويضيف، أنه حتى في الخطابات والدعايات والشعارات السياسية نلاحظ اللجوء إلى اللهجة العامية "حتى في شعارات الانتخابات استخدم الكثيرون اللهجات الشعبية، وهذا خطأ".

ويشدد الموسوي على أن "مخاطبة الجمهور سواء إعلامياً أو سياسياً أو حتى في الخطاب المجتمعي يجب استخدام اللغة العربية الفصيحة"، مؤكداً أن "التمسك باللغة الفصيحة يعد أول خطوات مواجهة التحديات التي تواجه اللغة العربية حالياً".

الأمم المتحدة تحتفل
تحت عنوان وموضوع "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، تحتفل منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، بـ"اليوم العالم للغة العربية"، عبر فعاليات واحتفاليات عديدة.

وفي بيان نشرته على موقعها باللغة العربية، قالت الأمم المتحدة: "موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام هو "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، ويعتبر بمثابة نداء للتأكيد مجددا على الدور الهام الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جدا".

وبحسب المنظمة، "تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن متحدثي العربية يتوزعون بين المنطقة العربية وعديد المناطق الأخرى المجاورة كـ"تركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا"، حيث أن "للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها، كما أن العربية هي كذلك لغة شعائرية رئيسية لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى".

الاعتماد
وفي إطار دعم وتعزيز تعدد اللغات وتعدد الثقافات في الأمم المتحدة، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي — عرفت سابقا باسم إدارة شؤون الإعلام — قرارا عشية الاحتفال باليوم الدولي للغة الأم بالاحتفال بكل لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة، وبناء عليه، تقرر الاحتفال باللغة العربية في 18 كانون الاول كونه اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة 3190(د-28) المؤرخ 18 كانون الاول 1973 المعني بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة، وفقا للأمم المتحدة.

لغة الضاد
تعدّ العربية، وفق ما يقول باحثون، الوحيدة في العالم التي تتضمن حرف الضاد، إذ يعتبر من الحروف التي يصعب نطقها، إذ يواجه الأجانب الذين يتعلمون العربية صعوبات كثيرة في نطقه.

نقل المعارف إلى أوروبا
في هذه المناسبة تجدر الاشارة الى ان اللغة العربية ساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة. كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الأفريقي.

غزارة المفردات
اللغة العربية، من أغزر لغات العالم، بالمفردات، ويعتبر دارسو اللغات، أن ما كتب في اللغة العربية، عن اللغة العربية، يبلغ حجمه أضعاف ما كتب في أي لغة أخرى، نظراً لمكانة العربية النابعة أصلا، من كونها لغة القرآن الكريم، كتاب المسلمين الذي كان له الدور الأول والفعلي، بالعمل على حفظ اللغة ونشرها، ثم تحولها بالتدريج، عبر لغويين ونحويين ومصنفين، إلى لغة عالمية، ما بين القرنين الثاني والسابع الهجريين.

"العربية" واحدة من اللغات الرسمية الـ6 في الأمم المتحدة، لما تحمله من قيمة حضارية وثقافية، إذ تنتمي إلى مجموعة اللغات السامية، وهي واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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