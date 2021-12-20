10 أغنيات مصوّرة حصدت أعلى مشاهدات على يوتيوب في 2021.. إحداها عراقية

أصدر موقع يوتيوب مع اقتراب نهاية العام الحالي احصائية لأجمل عشر فيديوهات لأغاني مصوّرة صدرت في سنة 2021، وأكثرها مشاهدة على المنصّة في العالم العربي.

1- روبي – حته تانية

حققت الفنانة المصرية "روبي" عودة قوية عبر أغنية "حته تانية" التي كانت الأغنية الأولى بعد 14 سنة من التوقف عن إصدار الأغنيات. وتخطت الأغنية 142 مليون مشاهدة منذ إصدارها في آذار الماضي.

2- حسن شاكوش وياسمين رئيس – حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت

تعاون الفنان حسن شاكوش مع الممثلة المصرية ياسمين رئيس في أغنية المهرجانات الجديدة "حبيبتي" ولاقت هذه الأغنية انتشار شعبي واسع ومشاهدات بالملايين تخطت الـ 129 مليون.

3- زينه عماد – ميدلي أغاني حماقي

انتشر على موقع يوتيوب ميدلي لزينه عماد جمعت فيه أجمل أغاني الفنان محمد حماقي وغنّتها بصوتها. وعاد الثنائي وأدّيا دويتو مباشر معاً. حصد الميدلي على يوتيوب أكثر من 115 مليون مشاهدة.

4- عبدالله المخلص – أشكر جمالك

الأغنية الرومنسية "أشكر جمالك" هي الأغنية الأكثر مشاهدة على يوتيوب للفنان عبدالله المخلص مع أكثر من 86 مليون مشاهدة.

5- سيف نبيل وبلقيس – ممكن

احتلت الأغنية العراقية التي جمعت الفنان سيف نبيل والنجمة بلقيس "ممكن" المرتبة الخامسة على يوتيوب من حيث الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم العربي وحصدت أكثر من 106 مليون مشاهدة. الأغنية حققت نجاحاً مذهلاً منذ إصدارها في أيار 2021.

6- بالتي – يا حسرة

يأخذنا الحنين إلى الأحياء التونسية العتيقة في أغنية الغني "بالتي" "يا حسرة". تربعت الأغنية على عرش المرتبة الأولى في تونس هذا العام وحصدت أكثر من 95 مليون مشاهدة.

7- علي كاكولي – النفحة الكدابة

الممثل والمغني الكويتي علي كاكولي تحدى نفسه هذا العام عبر إصدار أغنية باللهجة المصرية وهي "النفخة الكدابة" التي حصدت أكثر من 80 مليون مشاهدة.

8- محمود التركي – أشمك

أغنية "أشمك" كانت النجاح الأكبر للفنان محمود التركي هذا العام وحصت الفيديو المصوّر الخاص بها أكثر من 85 مليون مشاهدة.

9- موح ميلانو – عالم تاني

أثارت أغنية "عالم تاني" للفنان الجزائري موح ميلانو جدلاً واسعاً في المجتمع الجزائري هذا العام وحصدت أكثر من 85 مليون مشاهدة على يوتيوب.

10- حمادة نشواتي وناز ديج - ويلكم حياتي

تعاون المغني السوري المقيم في تركيا حمادة نشواتي مع الفنانة التركية ناز ديج في دويتو غنائي تحت عنوان "ويلكم حياتي" باللغتين العربية والتركية وحصد نجاحاً هائلاً بأكثر من 96 مليون مشاهدة