“La Casa de Papel”: إطلاق المقطع التشويقي فمتى موعد العرض؟ (فيديو)

أسدلت منصة البث الافتراضي الأميركية "نتفليكس" الستار عن الإعلان التشويقي للنسخة الكورية من مسلسل "لاكازا دي بابل"، التي تحمل عنوان: Money Heist: Korea – Joint.

ويبدأ الإعلان التشويقي مع شخصية "البروفيسور" التي يجسده الممثل Yoo Ji-tae، وهو يخطط لعملية السرقة، ويقف أمام جدار يحمل عدة أقنعة كورية تقليدية وقناع سلفادور دالي الشهير المستخدم في النسخة الأصلية للمسلسل، ويمد يده ليختار قناعا منهم. إلا أنه لم يكشف القناع الذي اختاره البروفيسور.

موعد العرض

لم تحدّد المنصّة العالمية موعد عرض هذا المسلسل إلّا أن هناك أخبارًا متداولة حول ترجيح عرضه خلال السنة الجارية.



نجوم المسلسل

يجسد النجم Yoo Ji-tae دور البروفيسور زعيم العصابة والعقل المدبر لكل التفاصيل وعمليات السرقة كما سبق وذكرنا. كذلك، تجسد النجمة الكورية Jun Jong-Seo شخصية طوكيو في النسخة الكورية، فيما من المقرر أن يجسد النجم الكوري Lee Won-Jong شخصية موسكو. أما النجمة الكورية جانغ يون جو فمن المقرر ان تجسد دور"نيروبي". هذا بالإضافة إلى مشاركة الممثل Park Hae-soo ، نجم مسلسل Squid Game في المسلسل الجديد بدور "برلين".

أبعاد مختلفة عن النسخة الاصلية

كشفت بطلة المسلسل Jun Jong-Seo بعض تفاصيل العمل إذ أكدت في تصريح إعلامي أن شخصيات هذه النسخة ستحمل أبعاد وتفاصيل مختلفة جدًّا عن تلك في النسخة الاسبانية الاصلية. هذا وأشارت إلى أن إنتاج المسلسل قد تأجل بسبب جائحة كورونا.



النسخة الأصلية انتهت ولكن!

عرض الجزء الأخير من النسخة الإسبانية الاصلية من العمل الشهير في كانون الأوّل المنصرم و تصدر الجزء أخبار مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعد انتظار الجمهور الطويل له بعد النجاح الكبير للأجزاء الأربعة السابقة.

وكان لأهل الفنّ والرياضة حصّة كبيرة من جمهور هذا المسلسل، حتى وصل الأمر بلاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" بالتواصل مع طاقم العمل للمشاركة فيه بأحد المشاهد.

وهذا ما حدث بالفعل! إذ ظهر نيمار في أول مشاهده في الجزء الرابع من المسلسل، بدور راهب برازيلي اسمه «جواو»، فكان من الصعب تصديق ظهوره الذي بدا مختلفاً تماماً عن العادة.

كشفت بطلة المسلسل Jun Jong-Seo بعض تفاصيل العمل إذ أكدت في تصريح إعلامي أن شخصيات هذه النسخة ستحمل أبعاد وتفاصيل مختلفة جدًّا عن تلك في النسخة الاسبانية الاصلية. هذا وأشارت إلى أن إنتاج المسلسل قد تأجل بسبب جائحة كورونا.عرض الجزء الأخير من النسخة الإسبانية الاصلية من العمل الشهير في كانون الأوّل المنصرم و تصدر الجزء أخبار مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعد انتظار الجمهور الطويل له بعد النجاح الكبير للأجزاء الأربعة السابقة.وكان لأهل الفنّ والرياضة حصّة كبيرة من جمهور هذا المسلسل، حتى وصل الأمر بلاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" بالتواصل مع طاقم العمل للمشاركة فيه بأحد المشاهد.وهذا ما حدث بالفعل! إذ ظهر نيمار في أول مشاهده في الجزء الرابع من المسلسل، بدور راهب برازيلي اسمه «جواو»، فكان من الصعب تصديق ظهوره الذي بدا مختلفاً تماماً عن العادة.