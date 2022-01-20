Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رهينة أمريكي سابق في إيران يضرب عن الطعام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

“La Casa de Papel”: إطلاق المقطع التشويقي فمتى موعد العرض؟ (فيديو)

منوعات

2022-01-20 | 03:31
“La Casa de Papel”: إطلاق المقطع التشويقي فمتى موعد العرض؟ (فيديو)
222 مشاهدة

أسدلت منصة البث الافتراضي الأميركية "نتفليكس" الستار عن الإعلان التشويقي للنسخة الكورية من مسلسل "لاكازا دي بابل"، التي تحمل عنوان: Money Heist: Korea – Joint.

ويبدأ الإعلان التشويقي مع شخصية "البروفيسور" التي يجسده الممثل Yoo Ji-tae، وهو يخطط لعملية السرقة، ويقف أمام جدار يحمل عدة أقنعة كورية تقليدية وقناع سلفادور دالي الشهير المستخدم في النسخة الأصلية للمسلسل، ويمد يده ليختار قناعا منهم. إلا أنه لم يكشف القناع الذي اختاره البروفيسور.
 
 
 
موعد العرض
لم تحدّد المنصّة العالمية موعد عرض هذا المسلسل إلّا أن هناك أخبارًا متداولة حول ترجيح عرضه خلال السنة الجارية.

نجوم المسلسل
يجسد النجم Yoo Ji-tae  دور البروفيسور زعيم العصابة والعقل المدبر لكل التفاصيل وعمليات السرقة كما سبق وذكرنا.  كذلك، تجسد النجمة الكورية Jun Jong-Seo شخصية طوكيو في النسخة الكورية، فيما من المقرر أن يجسد النجم الكوري Lee Won-Jong شخصية موسكو.  أما النجمة الكورية جانغ يون جو فمن المقرر ان تجسد دور"نيروبي". هذا بالإضافة إلى مشاركة  الممثل Park Hae-soo ، نجم مسلسل Squid Game في المسلسل الجديد بدور "برلين".
 
 
أبعاد مختلفة عن النسخة الاصلية
كشفت بطلة المسلسل Jun Jong-Seo بعض تفاصيل العمل إذ أكدت في تصريح إعلامي أن شخصيات هذه النسخة ستحمل أبعاد وتفاصيل مختلفة  جدًّا عن تلك في النسخة الاسبانية الاصلية. هذا وأشارت إلى أن إنتاج المسلسل قد تأجل  بسبب  جائحة كورونا.

النسخة الأصلية انتهت ولكن!
عرض الجزء الأخير من النسخة الإسبانية الاصلية  من العمل الشهير في كانون الأوّل المنصرم و تصدر الجزء أخبار مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا بعد انتظار الجمهور الطويل له بعد النجاح الكبير للأجزاء الأربعة السابقة.
وكان لأهل الفنّ والرياضة حصّة كبيرة من جمهور هذا المسلسل، حتى وصل الأمر بلاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" بالتواصل مع طاقم العمل للمشاركة فيه بأحد المشاهد.
وهذا ما حدث بالفعل! إذ ظهر نيمار في أول مشاهده في الجزء الرابع من المسلسل، بدور راهب برازيلي اسمه «جواو»، فكان من الصعب تصديق ظهوره الذي بدا مختلفاً تماماً عن العادة.
 
 
 
وفيما أن الشركة أكدت أن لا جزء سادس للمسلسل، إلّا أنها أعلنت عن مسلسل جديد مقتبس منه يتمحور حول شخصية برلين. ويبصر هذا العمل النور السنة المقبلة. 
وبرلين هو شقيق البرفيسور وذراعه اليمنى في أولى عمليات السرقة التي قامت بها العصابة، ويؤدي دوره الممثل بيدرو ألونسو.
 
 

فن وثقافة

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:59 | 2022-01-20 04:59
04:56 | 2022-01-20 04:56
04:51 | 2022-01-20 04:51
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.