في مشهد مرعب.. شاب يدفع سيدة أمام القطار

ألقت سلطات الأمن في بلجيكا القبض على شاب قام بدفع امرأة عمداً على السكك الحديدية في محطة مترو روجير في بروكسل مساء يوم الجمعة.
وفي التّفاصيل، فوثّقت كاميرات المراقبة اللحظات التي تخطف الأنفاس عندما دفع الشاب المرأة من دون أي سبب، كما أظهر مقطع الفيديو القطار وهو يتوقف قبل ثوانٍ أمام المرأة التي سرعان ما ساعدها المارة.
وأشاد متحدث بإسم المحطة برد فعل السائق العفوية والمسؤولة بالرّغم من أنّه تعرّض لصدمة كبيرة تماماً كالضحية.
وقالت المتحدثة بإسم شرطة بروكسل سارا دورانت: "بفضل نشر صور المشتبه به داخل دوائر الشرطة تم القبض عليه، كما تمّ نقل الضحية وسائق المترو إلى المستشفى لتلقّي الرعاية اللازمة."
ولا يزال التحقيق في الحادث مستمرا لتحديد أسباب ودوافع المشتبه به.