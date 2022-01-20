في مشهد مرعب.. شاب يدفع سيدة أمام القطار

ألقت سلطات الأمن في بلجيكا القبض على شاب قام بدفع امرأة عمداً على السكك الحديدية في محطة مترو روجير في بروكسل مساء يوم الجمعة.



وفي التّفاصيل، فوثّقت كاميرات المراقبة اللحظات التي تخطف الأنفاس عندما دفع الشاب المرأة من دون أي سبب، كما أظهر مقطع الفيديو القطار وهو يتوقف قبل ثوانٍ أمام المرأة التي سرعان ما ساعدها المارة.