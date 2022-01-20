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ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

منوعات

2022-01-20 | 09:39
ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟
571 مشاهدة

تتصدّر الرشاقة سلّم أولويات غالبية الناس اللذين يلجأون إلى حميات غذائية وتمارين رياضية للوصول إلى الوزن المثالي، الأمر الذي يتحوّل إلى هوس عند البعض.

 إلّا أن القسم الأكبر منهم يجهل أين تذهب الدهون بعد تحقيق الهدف المنشود وكذلك الفرق بين  خسارة الوزن وخسارة الذهون.

وشكّلت نتائج  استطلاع رأي شمل  150 طبيبًا وأخصائيي تغذية، ومدربين شخصيين، مفاجأة في هذا الإطار، فالمهنيون الصحيون لم يعرفوا الأجابة!
 إذ كان المفهوم الخاطئ الأكثر شيوعًا، هو تحول الدهون إلى طاقة، يليه اعتقاد البعض الآخر أن الدهون تتحول إلى عضل، وهو أمر مستحيل، بينما افترض آخرون أنها تخرج عبر القولون.

أين تذهب الدهون إذًا؟
مصيران للدهون لا ثالث لهما: 
قسم منها يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من خلال الرئتين إلى الهواء. فيما يصبح الجزء المتبقي منها عبارة عن ماء، يختلط في الدورة الدموية ويخرج من الجسم عن طريق البول، أو العرق، أو الدموع.
خسارة الوزن وخسارة الدهون: الفرق كبير
يعطيك الميزان الفرق العام في وزنك، فلا يمكن التمييز بين فقدان الوزن الكلي أو الدهون فقط.  وعليه، لا يمكن اعتباره المقياس الصحيح لقياس مدى تأثير الحمية الغذائية والرياضة على الجسم.

 فقد تحدث تغيرات طبيعية للوزن بين يوم وآخر، ويمكن  بدورها أن تؤدي إلى الإصابة بالإكتئاب وفقدان الثقة بالنفس، خاصة للأشخاص الذين يزنون أنفسهم بشكل متكرر.

أمّا بالنسبة إلى الدهون، فمن الصعب معرفة الكمية الدقيقة المفقودة إلّا أن استخدام مقياس الدهون يمكن ان يعطينا فكرة تقريبية.
 
 
 
 
خسارة الدهون أفضل
يجمع أخصّائيّو التغذية على ضرورة أن  يكون هدف الحمية هو خسارة الدهون والمحافظة على الكتلة العضلية.  فالدهون أشبه بالإسنفجة وهي قليلة الوزن لكنها تملأ مساحة أكبر في الجسم،  بينما العضلات ثقيلة الوزن وصغيرة الحجم وهو ما قد يجعلنا نرى شخصين يملكان  الرقم  نفسه على الميزان الأول لديه دهون عالية وسمنة والآخر عضلات وجسم رشيق.


الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن
احيانًا كثيرة، لا تعطي الحمية الغذائية المتّبعة النتائج المرجوّة خصوصًا تلك التي تنشر على المواقع الالكترونية. 
ويؤكد خبير التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف في هذا الخصوص أن هناك قواعد آمنة لتخفيض الوزن يجب اتباعها. ويركّز في حديث إذاعي لراديو "سبوتنيك" على  أنه يجب أن نحدد مع أي مشكلة نتعامل، مميّزًا بين مشكلتي السمنة وخسارة الوزن.
فإذا كنا نتحدث عن السمنة، فالحمية الغذائية وحدها لا تكفي لتخفيض الوزن، بل لا بد أن يرافقها علاج جاد. ولكن للتخلص من الوزن الزائد إلى حد 10% من وزن الجسم فيكفي اتباع حمية غذائية معينة.
أمّا العامل الاساسي للحصول على النتيجة المطلوبة فهو قبل كل شيء الامتناع عن تناول الحلويات.
هذا ويشير إلى اهمية  القيام بحركة والمشي على الأقل خمسة كيلومترات في اليوم.
 
 
 

ماذا عن الامتناع عن تناول المواد الدهنية؟
"هذا اعتقاد خاطئ" يجزم كوفالكوف وينبّه من أن الامتناع عن تناول الدهون، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، خصوصًا عند النساء.
وأشار إلى وجود العديد من الحميات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومع ذلك تساعد على تخفيض الوزن.


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