فواكه تخفض الكوليسترول "طبيعيا" وتدعم صحة القلب

وأكد الطبيب أن الكمثرى والتفاح تساهمان في خفض مستويات الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والصوديوم، كما أن الألياف التي توفرها تساعد في حماية القلب وجعل ضغط الدم طبيعيا، بحسب ما ذكره موقع "medikforum".كما وجد العلماء أنه مع الاستخدام اليومي لثمرة أفوكادو واحدة، فإن مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يستقر مما يؤدي مباشرة إلى خفض مستوى الكوليسترول.وأشار خبير التغذية إلى أن العنب بدوره له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للغاية تناول البطيخ الذي يحتوي على سيترولين وحمض أميني يزيد من مستوى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان.في وقت سابق، حذر معهد الغرب البريطاني للعلاج غير الجراحي من مخاطر المرحلة المتأخرة من ارتفاع الكوليسترول وحدد الأعراض التي يمكن رؤيتها على الجلد، وأكد على ضرورة علاجها في الوقت المناسب.