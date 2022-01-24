بالفيديو... سيدة تضع مولودها وهي تغني لفيروز!

وقت تكون المريضة صوتها رائع

و تغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئة

هيّي بتنسى الخوف و بتنسّيك كل شي سلبي عم يصير..🤞#hope #Always pic.twitter.com/co65GJXQqe — Dr Richard k kharrat (@RichardKharatMD) January 23, 2022



وفي التفاصيل، أعلنت الإعلامية نيكول الحجل في 14 كانون الأول 2020 في تغريدة عبر "تويتر" خبر فقدانها توأميها بسبب خطأ طبي لتعود وتطل في برنامج تلفزيوني لتروي التفاصيل المرعبة للحلم الذي أصبح كابوسًا على حد تعبيرها. لكنّ الحجل رفضت الإفصاح عن اسم الطبيب. وقالت: "هناك طبيب ارتكب عدة أخطاء طبية أدت الى الكارثة التي وصلت اليها. هذه الأخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠. نهار حوّل أحلامي لكابوس بسبب استلشاء طبيب

بعد أشهر من حَمَلي ومعاناتي اللي كان يداويها طبيبي بوعود فارغة، ومن بعد ما أخدت هالصورة بأيام معدودة، خسرت ابني وبنتي

عم شارك معكن بهالنّص تجربتي الخاصة، وألمي اللي ما بينوصف، لأنو ممنوع ولا أمّ تعيش اللي أنا عشتو... pic.twitter.com/7tKFgSwqXl — NicoleHajal (@NicoleHajal) — NicoleHajal (@NicoleHajal) December 14, 2020 ومقابل هذا الكمّ الهائل من التعليقات الإيجابية، ربط بعض روًاد مواقع التواصل اسم الطبيب خرّاط بالحادثة المؤلمة التي حدثت مع الإعلامية اللبنانية نيكول الحجل.وفي التفاصيل، أعلنت الإعلامية نيكول الحجل في 14 كانون الأول 2020 في تغريدة عبر "تويتر" خبر فقدانها توأميها بسبب خطأ طبي لتعود وتطل في برنامج تلفزيوني لتروي التفاصيل المرعبة للحلم الذي أصبح كابوسًا على حد تعبيرها. لكنّ الحجل رفضت الإفصاح عن اسم الطبيب. وقالت: "هناك طبيب ارتكب عدة أخطاء طبية أدت الى الكارثة التي وصلت اليها. هذه الأخ script> script>

إلا أن اللافت بالفيديو هو غناء هذه السيدة أثناء العملية لأغنية "سألوني الناس" الشهيرة للسيدة فيروز ومشاركة خراط في الغناء ليعود ويقول "ولا أهضم".وعلّق على الفيديو الذي نشره بالقول: " وقت تكون المريضة صوتها رائعو تغني لفيروز هيّي وعم تولّد بحالة طارئةهيّي بتنسى الخوف و بتنسّيك كل شي سلبي عم يصير".ولاقى هذا الفيديو رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشره عدد كبير من المتابعين على صفحاتهم الخاصّة. وانهالت التعليقات المثنية على جمال صوت السيدة وعلى روح الطبيب المرحة.طاء مثبّتة بالبراهين والأدلّة وسأضعها في عهدة القضاء اللبناني الذي أتمنى أن يكون على قدر ثقتي به".وأملت حجل أن تكون قد وصلت رسالتها في التوعية لأنه ممنوع ان تعيش اي أم ما عاشته، وختمت قائلة: "إلى القضاء در".