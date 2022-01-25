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في موسم الإنفلوانزا وكورونا... إليكم فوائد عصير الليمون بالنعناع!

منوعات

2022-01-25 | 08:53
في موسم الإنفلوانزا وكورونا... إليكم فوائد عصير الليمون بالنعناع!
204 مشاهدة

عصير الليمون بالنعناع: أشهر من أن يعرّف نظرًا لطعمه المحبّب عند الناس الذين يجهلون بغالبيتهم فوائده الكبيرة.

يعد هذا العصير من أكثر أنواع العصائر فائدةً للجسم لاحتوائه على مكوّنات غنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة بالإضافة إلى الأملاح المعدنية، ناهيك عن سهولة تحضيره في المنزل.

طريقة التحضير
هناك طريقتان لتحضير عصير الليمون بالنعناع، الأولى عادية أمّا الثانية فمع الماء الساخن.
للأولى كلّ ما تحتاجه هو:
8 أكواب من الماء،عصير حبتين من الليمون، شرائح ليمونتين رفيعة، حفنة من أوراق النعناع الطازج ومكعبات ثلج (حسب الرغبة).
 
تخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه بالخلاط الكهربائي ويوضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن عشر دقائق وذلك لتمتزج جميع النكهات مع بعضها البعض.

أمّا  لتحضير الليمون والنعناع مع الماء الساخن فيجب اضافة كوبين من الماء الساخن خلال خلط كوب من أوراق النعناع المقطعة بالاضافة إلى ملعقة كبيرة من السكر البني، نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
ويتم بعد ذلك تصفية الناتج من أوراق النعناع إن وجدت. هذا ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الملح حسب الرغبة.
 
 
 
 
فوائد عديدة
يعتبر عصير الليمون والنعناع من أكثر أنواع المشروبات فائدةً للجسم  لاحتوائه على مكوّنات غنية بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة بالإضافة إلى الأملاح المعدنية. فالليمون يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمّة للجسم، مثل: المجموعة المتكاملة (فيتامين ب) وفيتامين ج، كما يحتوي على كثيرٍ من المعادن والأملاح، مثل: الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيوم والزنك. أمّا النعناع فيحتوي على الكربوهيدرات، والبروتينات، والألياف، والدهون المشبعة وغير المشبعة:

يساهم هذا العصير في دعم صحة القلب ويعد الليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين ج (Vitamin C)، والذي يساهم بدوره في تقليل أمراض القلب والجلطات. كذلك، يحتوي الليمون والنعناع على الألياف التي تساعد على تخفيف عوامل الخطر المصاحبة لأمراض القلب كما ولهذه الألياف قدرة على تخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم.

يساهم العصير في منع الحصى في الكلى إذ يحتوي الليمون على حمض السيتريك (Citric acid) الذي يساهم في إنشاء بيئة غير مناسبة لحصوات الكلى عن طريق زيادة حجم وحموضية البول.
هذا ويساعد على الحماية من فقر الدم و زيادة نشاط الجسم وحيويته.
 
 
مساهمة في الوقاية من الإنفلوانزا وكورونا
مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح عصير الليمون بالنعناع بمثابة مشروب  الكثيرين لاحتواء الليمون علي فيتامين سي المضاد للفيروسات.
والأمر سيّان بالنسبة إلى الانفلوانزا إذ يساهم هذا العصير في الوقاية من الزكام  فضلًا عن أن النعناع يسكّن السعال ويوسع القصبات الهوائية في حال الإصابة بنزلات البرد.
 
 

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