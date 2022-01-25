على طريقته الخاصة... جورج خباز يدعم منى زكي

وفي التفاصيل، نشر خباز على حسابه عبر "انستغرام" صورة تجمعه مع زكي مكتفيًا بالتعليق عليها بإيموجي "قلب".



وفي إطلالة تلفزيونية، اعتبر خباز أن الجدل حول الفيلم إيجابي، فالعمل الذي لا يثير جدلاً هو عمل ناقص على حد قوله إلا أنه رأى أن إبداء الآراء والنقد يفترض أن يكون بعيداً عن التعليقات المسيئة والوقحة التي تحمل قدحا وذما لصناع العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت آراء الجمهور إزاءه. إذ اعتبر البعض مشاهده مخالفة لقيم المجتمع فيما رأى البعض الآخر أنها تكشف عن واقع مخفي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الفن ليس إلا مرآة للمجتمع.



وتوجّه بعض المعارضين إلى زكي بكم هائل من السباب والشتائم الأمر الذي دفع بنقيب المهن التمثيلية إلى تقديم بلاغ ضد أحد الاشخاص لإساءته إلى عدد من الفنانين عبر فيديو على يوتيوب مستخدمًا ألفاظًا تعد طعنًا بالأعراض على حد تعبيره.

وكانت النقابة في وقت سابق أصدرت بيانًا أكدت فيه أنها "تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة، وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة، قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها، وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصًا".



ونبهت من أن "النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري أو النيل منه، نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه"، مشيرة إلى أن"النقابة ستقوم بدعم الفنانة منى زكي، في حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة".

وعن إعادة إنتاج “أصحاب… ولا أعزّ” بنسخة جديدة عربية من الفيلم الإيطالي (perfect strangers)، لفت خباز إن العمل يطرح قضايا إنسانية، ليست حكرًا على مجتمع دون آخر والدليل على ذلك أن تسع عشرة دولة أعادت إنتاجه برؤيتها الخاصة لكن ما يختلف هو تلقي الجمهور للعمل.