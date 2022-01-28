القيصر والبرنس يتألقان في الرياض... وابن كاظم يخطف الأنظار!

شارك نجما العراق والعالم العربي كاظم الساهر وماجد المهندس في احتفال توزيع جوائز الإبداع «JOY AWARDS» بنسخته الثانية، والذي أتى بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة موسم الرياض.
و اقتنص ماجد المهندس، جائزة أفضل مطرب عربي، التي تنافس عليها راشد الماجد ومحمد حماقي ووائل كفوري. وقدّمت له الجائزة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
وأكد البرنس أن هذه الجائزة مختلفة ومميزة جدًّا لأنها من الرياض التي تقدّر الفن والفنانين.
وبارك لزملائه الفائزين بالجائزة عن فئات أخرى.
هذا وجمع أصالة نصري وماجد المهندس ديو غنائي قدّما فيه باقة من أغانيهما الشهيرة.