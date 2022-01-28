القيصر والبرنس يتألقان في الرياض... وابن كاظم يخطف الأنظار!

وتجدر الإشارة أن الاحتفال الذي استضافه مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق الموسم، كان من تقديم لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وجمع أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين في العالم العربي. وبثته قناة «MBC1» ومنصة شاهد VIP. وتضمن لوحات فنية عدة بالإضافة إلى لفتة تكريمية للنجوم العرب الراحلين خلال هذه السنة.





وتميّزت الجائزة بأن الجمهور هو من اختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق «JOY AWARDS» الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.



وكانت مرحلة التسمية للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 تشرين الأول الماضي لمدة شهر كامل، ونتج عنها تسمية أربعة مرشّحين عن كل فئة نالوا أعلى عدد من التسميات.