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الغدد ميزان الجسم... تعرّف إليها وإلى أدوارها

منوعات

2022-01-28 | 07:25
الغدد ميزان الجسم... تعرّف إليها وإلى أدوارها
456 مشاهدة

تؤدي الغدد دورًا أساسيًّا في جسم الإنسان لانها مسؤولة عن إفراز الهرمونات التي تتحكم بدورها بمعظم الوظائف الجسدية الرئيسة، مثل: الجوع، والتكاثر، وحتى العواطف، والمزاج.

هناك نوعان رئيسيان من الغدد في جسم الإنسان وكل نوع مسؤول عن أداء وظائف ومهام مختلفة تمامًا عن تلك التي يؤديها النوع الاخر وهي: الغدد الصماء أو الغدد داخلية الإفراز والغدد خارجية الإفراز.


الغدد الصماء أو الغدد داخلية الإفراز

يتكون جهاز الغدد الصماء من عدد كبير من الغدد، منها ما يوجد في الدماغ، مثل: منطقة تحت المهاد، والغدة الصنوبرية، والغدة النخامية.

بينما توجد الغدة الدرقية وجارات الدرقية في الرقبة، والغدة الزعترية بين الرئتين، والغدد الكظرية فوق الكليتين، والمبايض والخصيتان في الحوض.

تتعدد وظائف الغدد الصماء بحسب نوع الغدة:  
- في منطقة تحت المهاد: هي مسؤولة عن إطلاق هرمونات تتحكم في إنتاج الغدة النخامية هرموناتها أو تثبيط إنتاجها
- الغدة النخامية: تعد هذه الغدة الرئيسية في جهاز الغدد الصماء، فهي تساهم في التحكم بأغلب الغدد الأخرى التابعة لهذا الجهاز، حيث تتحكم بإفراز الغدد بهرموناتها، وتعمل على تخزين وإطلاق هرمون البرولاكتين (Prolactin) المسؤول عن إنتاج الحليب.
- الغدة الصنوبرية: تصنع هرمون الميلاتونين (Melatonin) المسؤول عن تحفيز الشعور بالنعاس.
- الغدة الدرقية: تصنع هرمونات تتحكم بعملية الأيض في الجسم.
- الغدد جارات الدرقية: تقع إلى جانب الدرقية وتلعب دورًا مهمًا في صحة العظام.
- الغدة الزعترية: مهمة للجهاز المناعي للطفل لأنها تصنع الخلايا التائية، ولكنها تضمحل بعد البلوغ.
- الغدد الكظرية: تصنع الستيرويدات القشرية وهرمون الأدرينالين.
- المبايض: تصنع هرموني الإستروجين والبروجستيرون لدى النساء.
- الخصيتان: تصنع هرمون التستوستيرون لدى الذكور.
- البنكرياس: يعد هذا العضو جزءًا من الجهاز الهضمي وجهاز الغدد الصماء في نفس الوقت.


 
 
 
الغدد خارجية الإفراز
تفرز الغدد خارجية الإفراز مواد غير الهرمونات إلى خارج الجسم، وذلك عن طريق القنوات، ومن الأمثلة على ذلك العرق واللعاب والدموع. وتلعب هذه الغدد دورًا مهمًا في تنظيم درجة حرارة الجسم وحماية الجلد والعينين ومساعدة الأم على تغذية جنينها من خلال الحليب المفرز من الثديين.
و تتمثل الغدد خارجية الإفراز بـ:

- الغدد العرقية: التي تقسم إلى قسمين كما الاتي:
1- غدد ناتحة (Eccrine glands): تفرز الماء إلى خارج الجسم على الجلد مباشرة عند ارتفاع درجة الحرارة.
2- غدد مفترزة (Apocrine glands): تقع في بصيلات الشعر، أي في مناطق نمو الشعر، مثل: الإبطين.

- الغدد الدهنية: تفرز هذه الغدد الزيت المسؤول عن ترطيب الجلد وتوجد في أجزاء متعددة من الجلد، مثل: اليدين والقدمين، ولكنها لا توجد في باطن اليد أو باطن القدم.

- الغدد اللعابية: توجد هذه الغدد في الفم، وتحديدًا في اللسان، والشفتين، وسقف الحلق، والخدين، وهي مسؤولة عن إفراز اللعاب الذي يرطب الطعام لتسهيل مضغه وبلعه ويساهم اللعاب في محاربة الجراثيم بهدف المحافظة على صحة الفم.

- الغدد الثديية: وهي مسؤولة عن إفراز الحليب لدى النساء.
ما الغدة الأكبر في جسم الإنسان؟
يعتبر الكبد أكبر غدة في جسم الإنسان، وأكبر وأثقل عضو صلب فيه؛ حيث يزن بين 1.44-1.66 كغ لدى الإنسان البالغ.
وهو جزء من الجهاز الهضمي، ومسؤول عن تنفيذ أكثر من 500 مهمة أساسية في الجسم فمن دونه لا يُمكن للإنسان البقاء على قيد الحياة.
وهو عضو وغدّة في الوقت نفسه إذ يُعدّ عضوًا لأنّه مسؤول عن العديد من الأنشطة الكيميائية في جسم الإنسان، ويُعدّ غدة كذلك لأنّه يُفرز مواد كيميائية تحتاجها أعضاء الجسم الأخرى.
 
 
 

 
 
 

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