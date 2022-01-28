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لنظام غذائي صحي... 5 أنواع أطعمة عليك تجنّبها!

منوعات

2022-01-28 | 07:49
لنظام غذائي صحي... 5 أنواع أطعمة عليك تجنّبها!
1,100 مشاهدة

ما الأطعمة التي لا يجب تناولها؟ سؤال يتصدر قوائم البحث على غوغل. والجواب القاطع هو: ليس تمامًا.

هناك إجماع على أن الجسم بجاجة إلى أنواع الأطعمة كافّة. إلا أن علماء التغذية في جامعة هارفارد وضعوا قائمة من الأطعمة التي يجب الحفاظ على الحد الأدنى من استهلاكها.
 إذ  تبيّن أن تناول كميات كبيرة منها بصورة منتظمة  - أكثر من الأغذية الأخرى - يمكن أن يعزز خطر الإصابة بالأمراض التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، والسكري، وحتى السرطان. وتتضمن هذه القائمة:

السكر المضاف
سواء كان السكر على شكل حبيبات بيضاء، أو بني، خلاصة الذرة الغنية بالفروكتوز،سكر الذرة، أو العسل.  فالسكر لا يحتوي تقريبا على أي من المواد المغذية الأخرى سوى السكر نفسه والكربوهيدرات النقية. 
هو ليس خطيرا في حد ذاته، ولكن تناول السكر يزيد الحمل الثقيل على نسبة  السكر في الدم، ويملؤك بالسعرات الحرارية الفارغة، ويبعدك عن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف.

حيلة المصنّعين:

يحرص مصنعو المواد الغذائية على عدم جعل السكر يظهر أولا في قائمة المكونات باستخدام اثنين أو أكثر من أنواع السكر.

 
دهون منتجات الحليب:

وهنا هناك نظريتان. واحدة تقول بان الآيس كريم، الحليب كامل الدسم، والجبن  تحتوي على الكثير من الدهون المشبعة والدهون المتحولة طبيعيا والتي بالتالي يمكن أن تزيد من خطر المشاكل الصحية التي تعزى إلى الدهون السيئة، وخاصة أمراض القلب وأخرى. والثانية هي لخبير تغذية روسي يدعى أليكسي كوفالكوف  الذي ينصح بعدم شراء مواد غذائية قليلة الدهون. ويعتبر أنه "لا توجد كريمة حامضة نسبة الدهون فيها 15-20% ولا يوجد حليب قليل الدسم أو زبدة نسبة الدهون فيها أقل من 82%. لأن جميع المنتجات قليلة الدسم، تحتوي على فول الصويا ودهون نباتية وزيت النخيل. وكلما زادت نسبة الدهون في منتجات الألبان تكون طبيعية، فمثلا نسبة الدهون الطبيعية في الكريمة الحامضة هي دائما أعلى من 25%".

الحلويات المخبوزة
الدوناتز  تحتوي على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، السكر والسعرات. وتسبب مشاكل إضافية لمن يتناولها على أنها وجبة فطور، لتستبدل ما يمكن أن يكون وجبة مغذية. 

هذاو تباع الدوناتز غالبا في دزينات، مما قد يغريك على تناول قطعتين أو أكثر.
تحتوي قطعة الدوناتز الوحيدة على 250 سعرة وتتكون من 40% من الدهون - معظمها دهون مشبعة.
الحلويات الأخرى: الكوكيز، الفطيرة، الكرواسان، الفطائر والكيك...
 
 
الكربوهيدرات البيضاء

الموجودة في الخبز، المعكرونة، البطاطس والأرز،  الكعك، الفطائر. ويفضل تناولها بتلك ذات الحبوب الكاملة.


اللحوم المصنعة وكثيرة الدهون

الدجاج الذي يباع يحتوي على مواد محفزة للنمو ومضادات حيوية وغيرها. وهذه المواد الضارة تتراكم في أنسجة الجسم وتؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، والأجنحة هي أكثر أجزاء الدجاج خطورة!

كذلك، بروتين اللحوم المصنعة هي أقل صحية من البروتين من الأسماك، والدجاج بدون جلد، والمكسرات، والفول، وفول الصويا، والحبوب الكاملة. يجب أن تؤكل اللحوم الحمراء الطازجة.
 
 
 
 
المشروبات السكرية
مساهم  أساسي في زيادة السمنة في الولايات المتحدة . تزيد مخاطر الإصابة بالسكري من فئة 2، مرض القلب، التهاب المفاصل، وسرطانات معينة.
200 مليلتر من مشروب كوكاكولا، تحتوي على ست ملاعق سكر. والسكر الزائد يتحول إلى كيلوغرامات زائدة. لذلك من الأفضل شرب الماء الاعتيادي أو شاي الأعشاب.
 

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