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بالصور: أبرز إطلالات النجوم في JOY AWARDS

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2022-01-28 | 08:03
بالصور: أبرز إطلالات النجوم في JOY AWARDS
227 مشاهدة

انتهى احتفال توزيع جوائز الإبداع «JOY AWARDS» بنسخته الثانية، والذي أتى بتنظيم من الهيئة تحت مظلة «موسم الرياض» أمس. وتألقت نجمات العالم العربي على "اللافيندر كاربيت" بإطلالات تنوعت بين الفخمة والعصرية.

ونستعرض في هذه المقالة أبرز الإطلالات:
وفاء الكيلاني
بعد  غيابها الطويل قدمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الاحتفال. 
وأطلّت بلوك منمّق مرتديةً فستان من LaBourjoisie. التصميم الذي أتى بأكمام طويلة اتّسم بالحبيبات الذهبية البرّاقة التي كسته بالكامل، هذا إلى جانب الزمزمات عند منطقة الصدر والذيل الطويل بعض الشيء.
 
أحلام
اختارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فستانًا أسود محددًا للقوام من توقيع امصمم الأزياء اللبناني زهير مراد ونسقت إطلالتها الفخمة مع قلادة ماسية متعددة الأدوار بشكل جذاب.
 
 
نادين نسيب نجيم
ارتدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فستانًا مخملًا أسود اللون تميّز بقصة مغلقة من الأمام وأكمام طويلة والظهر المفتوح.
 

إيميه سمير غانم
في أول ظهور فني لها منذ وفاة والديها الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حضرت الممثلة المصرية  إيمي سمير غانم بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد الاحتفال وتألقت بفستان مغلق باللون الأسود.

وعبّرت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها البالغة بحضور شقيقتها إيمي معها في الاحتفال.
 
نانسي  عجرم
اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فستانًا بلون   Nude اللامع الشهير الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Alexandre Vauthier. 
ورغم أن هذا الفستان قد ارتدته العديد من النجمات من قبل إلا أنه عكس إطلالة ساحرة له وجاء مناسب لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة.
 
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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CZQXsj1qUJB/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by ً (@re_assala)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script>

A post shared by NANCY AJRAM (@_.nancy_.ajram_)

أصالة
فستان الفنانة السورية أصالة  نال استحسان المتابعين الذين أشادوا بلونه الزاهي.
 
 
 
 
 
و تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال الذي استضافه  مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي، إحدى مناطق الموسم، كان من تقديم لاعب كرة القدم السعودي السابق ياسر القحطاني والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. و جمع أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين في العالم العربي. وبثته قناة «MBC1» ومنصة شاهد VIP. وتضمن لوحات فنية عدة بالإضافة إلى لفتة تكريمية للنجوم العرب الراحلين خلال هذه السنة.


وتميّزت الجائزة بأن الجمهور هو من اختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق «JOY AWARDS» الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

وكانت مرحلة التسمية للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 تشرين الأول الماضي لمدة شهر كامل، ونتج عنها تسمية أربعة مرشّحين عن كل فئة نالوا أعلى عدد من التسميات. وفاز الفنان العراقي ماجد المهنس بجائزة أفضل فنان عربي.
 
 

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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