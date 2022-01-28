بالصور: أبرز إطلالات النجوم في JOY AWARDS

انتهى احتفال توزيع جوائز الإبداع «JOY AWARDS» بنسخته الثانية، والذي أتى بتنظيم من الهيئة تحت مظلة «موسم الرياض» أمس. وتألقت نجمات العالم العربي على "اللافيندر كاربيت" بإطلالات تنوعت بين الفخمة والعصرية.

ونستعرض في هذه المقالة أبرز الإطلالات:

وفاء الكيلاني

بعد غيابها الطويل قدمت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني الاحتفال.

وأطلّت بلوك منمّق مرتديةً فستان من LaBourjoisie. التصميم الذي أتى بأكمام طويلة اتّسم بالحبيبات الذهبية البرّاقة التي كسته بالكامل، هذا إلى جانب الزمزمات عند منطقة الصدر والذيل الطويل بعض الشيء.

أحلام

اختارت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فستانًا أسود محددًا للقوام من توقيع امصمم الأزياء اللبناني زهير مراد ونسقت إطلالتها الفخمة مع قلادة ماسية متعددة الأدوار بشكل جذاب.



اختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فستانًا بلون Nude اللامع الشهير الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Alexandre Vauthier.

ورغم أن هذا الفستان قد ارتدته العديد من النجمات من قبل إلا أنه عكس إطلالة ساحرة له وجاء مناسب لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة.

نانسي عجرماختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فستانًا بلون Nude اللامع الشهير الذي حمل توقيع دار الأزياء الفرنسية Alexandre Vauthier.ورغم أن هذا الفستان قد ارتدته العديد من النجمات من قبل إلا أنه عكس إطلالة ساحرة له وجاء مناسب لشكل قوامها بطريقة أكثر من رائعة.



فستان الفنانة السورية أصالة نال استحسان المتابعين الذين أشادوا بلونه الزاهي.

أصالةفستان الفنانة السورية أصالة نال استحسان المتابعين الذين أشادوا بلونه الزاهي.