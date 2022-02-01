طولها 7 أمتار... غوّاص يواجه أفعى أناكوندا وهكذا كان مصيره! فيديو

لم تكن رحلة غوص المصور المحترف تحت المياه بارتولوميو بوفي وصديقه رحلة اعتيادية. فما كان في انتظارهما لم يكن في الحسبان!

واجه الاثنان في رحلتهما تحت الماء على طول نهر فورموزا في البرازيل، أفعى أناكوندا، يبلغ طولها 7 أمتار.





الأناكوندا ليست عدوانية كما كنت أعتقد"، يؤكّد بوف الذي تبع الأفعى رغبة منه باخذ لقطة أقرب إلى وجهها.



ولفت إلى أنه " كما يمكن رؤيته من خلال الفيديو، كانت الأناكوندا تسبح بهدوء وهي غير مبالية تماما بتواجدي بجانبها، ولكنها أبدت اهتماما أكثر بالكاميرا التي كنت أحملها. وفي خطوة جريئة، صوّر بوفي الأفعى التي أبدت اهتماما أكثر بالكاميرا والتي مدّت لسانها قبل أن تغير اتجاهها وتبتعد.الأناكوندا ليست عدوانية كما كنت أعتقد"، يؤكّد بوف الذي تبع الأفعى رغبة منه باخذ لقطة أقرب إلى وجهها.ولفت إلى أنه " كما يمكن رؤيته من خلال الفيديو، كانت الأناكوندا تسبح بهدوء وهي غير مبالية تماما بتواجدي بجانبها، ولكنها أبدت اهتماما أكثر بالكاميرا التي كنت أحملها.