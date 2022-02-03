Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن تاجر "مخدرات"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أسطول سيارات وطائرة خاصّة... تعرّفوا إلى أصغر ملياردير في العالم!

منوعات

2022-02-03 | 02:53
أسطول سيارات وطائرة خاصّة... تعرّفوا إلى أصغر ملياردير في العالم!
867 مشاهدة

يلقّب محمد أوال مصطفى المعروف بمومفا جونيور، بـ "أصغر ملياردير في العالم".

يتابع 25000  شخص هذا الطفل البالغ من العمر تسع سنوات فقط، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا يألو جهدًا في نشر صور حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها.

فيستعرض الابن ثراءه وطائراته الخاصة ويلهو ببالونات محشوة بالنقود في مقاطع فيديو يشارك بها متابعيه. بالإضافة إلى  امتلاكه سلسلة مطاعم فاخرة.
 
 
على خطى والده!

ويدين محمد بالكثير من ممتلكاته لوالده الثري النيجيري المعروف باسم "مومفا" 42 عامًا.  فهو الذي اشترى له قصرًا واهداه إياه وهو في سن السادسة، جاعلًا منه "أصغر مالك عقار في العالم". 
وقال والده إنه يستحقه لأنه يساعده بإيجابية في عمله.
هذا ويسافر مومفا حول العالم على متن طائرة خاصة، جنبًا إلى جنب مع والده. 
كذلك، اشترى له والده سيارته الأولى (بنتلي فضية) عندما كان في السادسة من عمره.
فلا يتوانى والده، الرئيس التنفيذي لمومفا بوريا دي تشينج، لاغوس آيلاند، عن التباهي بسياراته الفارهة، وقصوره الفاخرة وطائراته التي يتنقل بها بين ممتلكاته في جميع أنحاء العالم.
 

 وفي السياق نفسه، ألقت مجلة CEOWORLD  في كانون الاوّل الماضي الضوء على 10 أطفال يمتلكون ثروات ضخمة ويعيشون أسلوب حياة فاخر وابرزهم:
1- الأمير جورج الكسندر لويس: ولد في تموز الـ2013 للأمير البريطاني ويليام والدوقة كاترين، ويعد من أصغر المليارديرات في العالم إذ يبلغ صافي ثروته 1 مليار دولار.
 
 
2-  بلو أيفي كارتر:  ولدت للمغنيين المشهورين بيونسيه وجاي زي، ويعتقد أنها سترث مليار دولار. إلى جانب الأصول والسلع الأخرى تجعلها واحدة من أغنى الأطفال اليوم.
 
 
3- سوري كروز: سوري كروز هي ابنة الممثلين الشهيرين توم كروز وكاتي هولمز ويبلغ صافي ثروتها: 800 مليون دولار.
 
 
4- دانيلين بيركهيد، يبلغ صافي ثروتها: 59 مليون دولار.
أصبحت دانيلين وريثة ثروة والدتها بعد وفاة الأخيرة. وبعد ترشيحها لتكون وجه مجموعة Guess Girl’s Spring Line في عام 2013، ظهرت بانتظام في قائمة أغنى الأطفال حول العالم.
 
 

علم وعالم

منوعات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:14 | 2022-02-03 05:14
05:08 | 2022-02-03 05:08
04:51 | 2022-02-03 04:51
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.