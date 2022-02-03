أسطول سيارات وطائرة خاصّة... تعرّفوا إلى أصغر ملياردير في العالم!

على خطى والده!



ويدين محمد بالكثير من ممتلكاته لوالده الثري النيجيري المعروف باسم "مومفا" 42 عامًا. فهو الذي اشترى له قصرًا واهداه إياه وهو في سن السادسة، جاعلًا منه "أصغر مالك عقار في العالم".

وقال والده إنه يستحقه لأنه يساعده بإيجابية في عمله.

هذا ويسافر مومفا حول العالم على متن طائرة خاصة، جنبًا إلى جنب مع والده.

كذلك، اشترى له والده سيارته الأولى (بنتلي فضية) عندما كان في السادسة من عمره.

فلا يتوانى والده، الرئيس التنفيذي لمومفا بوريا دي تشينج، لاغوس آيلاند، عن التباهي بسياراته الفارهة، وقصوره الفاخرة وطائراته التي يتنقل بها بين ممتلكاته في جميع أنحاء العالم.



وفي السياق نفسه، ألقت مجلة CEOWORLD في كانون الاوّل الماضي الضوء على 10 أطفال يمتلكون ثروات ضخمة ويعيشون أسلوب حياة فاخر وابرزهم:

1- الأمير جورج الكسندر لويس: ولد في تموز الـ2013 للأمير البريطاني ويليام والدوقة كاترين، ويعد من أصغر المليارديرات في العالم إذ يبلغ صافي ثروته 1 مليار دولار.

2- بلو أيفي كارتر: ولدت للمغنيين المشهورين بيونسيه وجاي زي، ويعتقد أنها سترث مليار دولار. إلى جانب الأصول والسلع الأخرى تجعلها واحدة من أغنى الأطفال اليوم.

3- سوري كروز: سوري كروز هي ابنة الممثلين الشهيرين توم كروز وكاتي هولمز ويبلغ صافي ثروتها: 800 مليون دولار.



أصبحت دانيلين وريثة ثروة والدتها بعد وفاة الأخيرة. وبعد ترشيحها لتكون وجه مجموعة Guess Girl’s Spring Line في عام 2013، ظهرت بانتظام في قائمة أغنى الأطفال حول العالم.

4- دانيلين بيركهيد، يبلغ صافي ثروتها: 59 مليون دولار.أصبحت دانيلين وريثة ثروة والدتها بعد وفاة الأخيرة. وبعد ترشيحها لتكون وجه مجموعة Guess Girl’s Spring Line في عام 2013، ظهرت بانتظام في قائمة أغنى الأطفال حول العالم.

يتابع 25000 شخص هذا الطفل البالغ من العمر تسع سنوات فقط، على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث لا يألو جهدًا في نشر صور حياة البذخ والرفاهية التي يعيشها.فيستعرض الابن ثراءه وطائراته الخاصة ويلهو ببالونات محشوة بالنقود في مقاطع فيديو يشارك بها متابعيه. بالإضافة إلى امتلاكه سلسلة مطاعم فاخرة.