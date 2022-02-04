"أجمل مبنى على وجه الأرض" يطلقه هذا البلد العربي بعد ايام!

تقدّم ملحوظ تشهدها الإمارات العربية المتحدة على الصعد كافّة، عزّز موقعها على الخارطة العالمية.



فتزامنًا مع استمرار فعاليات معرض "اكسبو دبي2020"، أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس المجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن بلاده ستطلق أجمل مبنى على وجه الأرض في الـ22 من شباط الحالي.

الإخوة والأخوات.. أجمل مبنى على وجه الأرض ستطلقه الإمارات للعالم في 22/02/2022..



عام 2022 سيكون عاماً استثنائياً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإذن الله.. pic.twitter.com/9CvCJnW5AV — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 3, 2022

وكان بن راشد قد تفقد الشهر الماضي انطلاق جسر إنفينيتي (اللانهاية)، والذي يعد تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة، مؤكداً عبر تويتر أن: "جسورنا نحو المستقبل.. طموحاتنا لا نهاية لها".

جسر إنفينيتي (اللانهاية) .. تحفة هندسية وفنية ومعمارية عالمية جديدة .. أطلقناها اليوم من دبي.. جسورنا نحو المستقبل .. طموحاتنا لا نهاية لها … pic.twitter.com/ezXzY2Fpzu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 13, 2022

ويتكوّن الجسر من 6 ممرات في كل اتجاه، وله قوس على شكل رمز اللانهاية. ويبلغ طوله 300 متر وعرضه 22 مترا ويمكن أن يستوعب 24000 مركبة في كلا الاتجاهين.



يحسّن الجسر حركة التنقل بين ديرة وبر دبي من خلال زيادة العدد الإجمالي للممرات التي تعبر خور دبي من 48 إلى 60 ممرّا. ويتميّز بمسار مشترك بطول 3 أمتار للمشاة وراكبي الدراجات.

هذا وسيقلّل وقت السفر من 104 دقيقة إلى 16 فقط بحلول عام 2030.

هذا و أطلقت دولة الإمارات الحزمة الثانية من بيانات المريخ التي تم جمعها بوساطة مسبار الأمل بين 24 أيار 2021 و31 آب 2021.



ويهدف مسبار الأمل من خلال مهمته العلمية إلى استكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي وفتح آفاق جديدة أمام الاستكشافات العلمية الخاصة بالمريخ.