"اعتقدوها شيطانًا متنقّلًا"... أوّل من قاد سيارة في التاريخ امرأة!

فجر الخامس من آب عام 1888، أثناء نوم زوجها، تركت بيرتا له رسالة غامضة تخبره فيها بأنها ذاهبة إلى والدتها في بفورتسهايم، التي تبعد أكثر من 56 ميلاً.فتحت بيرتا باب الكاراج، واضطرت إلى دفع السيارة، التي كانت ذات محرك رباعي يعمل بالبنزين مع عجلات خشبية، بمساعدة نجليها، لمسافة كافية بعيداً عن المنزل حتى لا يوقظ صوت المحرك زوجها.لم تكن مغامرتها محسوبة، فالسيارة عمرها عامان وليست مؤهلة لتسلق التلال والسير على المنحدرات. لكن فعلتها بيرتا! نجحت في التجربة رغم تعطّل السيارة مرات عدّة ابرزها أمام صيدلية حيث نفذ الوقود! فما كانت منها إلا أن تشتري دواء مشتق من البترول لتزودها بالوقود لإكمال المهمّة!إلّا أن من رآها تجول الطرقات خاف منها وظنّ أنها شيطان متنقّل، الأمر الذي دفع بالكاهن إلى دقّ أجراس الكنيسة!فما رأوه ليس مألوفًا لجهة اختراع السيارة نفسه في مجتمع معتاد على الخيول أو لجهة سفر امرأة وحدها وهو الأمر المحرّم آنذاك.