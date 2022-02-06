8 إشارات تدلّ على أن هاتفك مخترق... ما هي؟

ولكن، هذ الجهاز، رغم فائدته الكبيرة قد يتحول إلى أداة للتجسس عليك أيها المستخدم. فكيف تعرف أن هاتفك مخترق أو يتعرض للتجسس الإلكتروني؟
في الواقع، إشارات عدّة تدلّ على ذلك، أبرزها:
1- الاستنزاف السريع لمخزون البطارية
2- ارتفاع حرارة الهاتف بشكل غير طبيعي عند استعماله
3- ظهور تطبيقات جديدة في الهاتف لم تحمّلها في جهازك مسبقًا
4- ظهور رسائل أو اتصالات غريبة في سجلات الرسائل أو الاتصالات الواردة أو الصادرة
5- هاتفك يعمل من تلقاء نفسه؛ يفتح ويغلق وحده، أو يبدأ بفتح تطبيقات
6- البطء الشديد في الهاتف: قد يدل البطء الشديد على مشكلة أمنية أو برنامج خبيث يعمل في الخفاء مستهلكًا معظم الموارد المتوفرة علي الهاتف
7- الإعلانات غير المرغوب فيها بالهاتف الذكي
8- زيادة فاتورة الإنترنت: يجب أن تعرف تقريبًا مقدار بيانات الإنترنت التي تستخدمها شهريًّا وفي حال زادت فاتورة الخدمة بشكل كبير، فمن الممكن أن يكون هناك تطبيقات تستهلك بيانات الإنترنت في هاتفك
كيف تحمي هاتفك من الاختراق؟
6 خطوات أساسية عليك اتّباعها:
- لا تفتح أيّ رسالة ذات رابط بينما لا يمكنك أن ترى العنوان: URL
- اغلق إمكانية التوصيل الأوتوماتيكي لشبكات الواي فاي العامة و اختر التوصيل اليدوي
- لا تحمّل تطبيقات من دون أن تكون واثقًا من مصدرها
- قم بتحديث هاتفك باستمرار
- قم بتغيير كلمات المرور لكل حساباتك الشخصية، ولا تستعمل نفس الكلمة في أكثر من حساب واحد
- قم بإعادة تشغيل الهاتف يوميًّا فبعض الثغرات تنتفي بعد إعادة التشغيل
تطبيقات مسبّبة للاختراق:
التطبيقات المختصة في زيادة عمر البطارية وتطبيقات سرقة الواي فاي واختراق الواي فاي وتطبيقات التحميل من اليوتيوب والصور الإباحية و تطبيقات تسريع الهاتف والانترنت، كلها مزيفة وتساعد على اختراق هاتفك!