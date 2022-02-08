كوريا الجنوبية تغرم "مرسيدس" 16.8 مليون دولار... والسبب؟

وعزت السبب إلى بيانات مزورة للشركة بشأن قيم الانبعاثات في سياراتها التي تعمل بالديزل وأمرتها باتخاذ إجراءات تصحيحية.وأوضحت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن "مرسيدس بنز" تلاعبت بأجهزة تخفيف التلوث بتحميل برنامج غير قانوني في سياراتها.واعتبرت أن "التلاعب يعني أن المركبات فشلت في الوفاء بمستويات الانبعاثات المسموح بها، لكن شركة صناعة السيارات الألمانية زورت الحقائق في المعلومات المرفقة بسياراتها خلال الفترة بين نيسان2012 وتشرين الأول 2018".من جهتها، رفضت "مرسيدس بنز" التعليق على القرار لأنها لم تستلمه مكتوبًا بعد.وتجدر الإشارة إلى أنه ليس الصدام الأول بين كوريا الشمالية والشركة. إذ قبل عامين، فرضت وزارة البيئة غرامة على شركة صناعة السيارات الألمانية ومقرها شتوتجارت، التي كانت تحمل اسم «دايملر» في ذلك الوقت، تبلغ قيمتها 77.6 مليار وون بسبب تثبيت برنامج محظور خاص بالانبعاثات في سيارات الديزل.