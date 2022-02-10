موجود في معجون الأسنان... أضرار كبيرة لـ"الفلورايد"!

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، ممكن أن تؤدي هذه المادّة إلى تسمم الأسنان بالفلور وهو الأمر الذي يتّضح في تغير لون مينا الأسنان!



وعادةً ما يظهر هذا اللون على شكل بقع بيضاء أو بنية في بعض الأحيان.

لا داعي للهلع من معجون الأسنان!

لا داعي للهلع، فإن فلورة الأسنان غالبًا ما تنشأ نتيجة التعرض المفرط للفلورايد من بعض مصادره الطبيعية، مثل: مياه الشرب التي يتم استخراجها من بعض الابار الأرضية. أمّا معاجين الأسنان وبعض المنتجات التي تحتوي على الفلورايد الصناعي فهي غالبًا تحتوي على نسب قليلة منه لا تكفي لإحداث هذه النوع من الضرر.

لا داعي للهلع، فإن فلورة الأسنان غالبًا ما تنشأ نتيجة التعرض المفرط للفلورايد من بعض مصادره الطبيعية، مثل: مياه الشرب التي يتم استخراجها من بعض الابار الأرضية. أمّا معاجين الأسنان وبعض المنتجات التي تحتوي على الفلورايد الصناعي فهي غالبًا تحتوي على نسب قليلة منه لا تكفي لإحداث هذه النوع من الضرر.

أضرار أخرى وعديدة لهذه المادّة، أبرزها:الإصابة بالفلورة الهيكلية: عندما يتراكم الفلورايد في العظامتلف في الغدة جارة الدرقية الذي قد يؤدي إلى خلل في بعض الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة، الذي قد يتسبب بدوره في تدني مستويات الكالسيوم في العظام ورفع مستويات الكالسيوم في الدمالفلورايد قد يتسبب في البلوغ المبكر لدى الفتيات.والبلوغ المبكر قد يؤدي بدوره للعديد من المشكلات والمضاعفات الصحية المتعلقة بالتطور الجسدي في مرحلة المراهقة مثل: قصر القامة، وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي