على عكس ما تعتقد... النسيان شكل نشط من أشكال التعلم!

ذاكرة الإنسان مليئة بالأحداث والمعلومات واللحظات. إلّا أن الإنسان قد ينسى بعضها ويتذكر البعض الآخر لأمر الذي قد يسبب له قلقًا حول صحّته العقلية!





هذا ما خلص إليه الخبراء من كلية ترينيتي في دبلن وجامعة تورنتو. واعتبر هؤلاء أن النسيان يساعد عقولنا على الوصول إلى معلومات أكثر أهمية.



الذكريات "المفقودة" لم تختف حقا، بل أصبح الوصول إليها غير ممكن.



ويوضح الخبراء أنفسهم أن تخزين الذكريات يقع في مجموعات من الخلايا العصبية، حيث تحدد أدمغتنا أيًّا منها نحتفظ بالوصول إليها وأيها غير ذي فائدة فيقع تخزينها بعيدا.



ولكن يعاني بعض الأشخاص من النسيان الزائد، الأمر الذي قد يسبب لهم مشكلات عديدة مع العائلة، الأصدقاء والمحبين، فما هي أسبابه؟



تتعدد أسباب النسيان الزائد، وأبرزها: ولكن على عكس ما يعتقد هؤلاء، فالنسيان في الواقع، شكل نشط من أشكال التعلم.هذا ما خلص إليه الخبراء من كلية ترينيتي في دبلن وجامعة تورنتو. واعتبر هؤلاء أن النسيان يساعد عقولنا على الوصول إلى معلومات أكثر أهمية.الذكريات "المفقودة" لم تختف حقا، بل أصبح الوصول إليها غير ممكن.ويوضح الخبراء أنفسهم أن تخزين الذكريات يقع في مجموعات من الخلايا العصبية، حيث تحدد أدمغتنا أيًّا منها نحتفظ بالوصول إليها وأيها غير ذي فائدة فيقع تخزينها بعيدا.ولكن يعاني بعض الأشخاص من النسيان الزائد، الأمر الذي قد يسبب لهم مشكلات عديدة مع العائلة، الأصدقاء والمحبين، فما هي أسبابه؟

تناول أدوية معينة:

لبعض الأدوية آثار جانبية تتعلّق بالذاكرة، منها:

- بعض أنواع مضادات الاكتئاب

- أدوية علاج حرقة المعدة

- علاجات السرطان 1-تناول أدوية معينة:لبعض الأدوية آثار جانبية تتعلّق بالذاكرة، منها:- بعض أنواع مضادات الاكتئابأدوية علاج حرقة المعدةعلاجات السرطان

2- شرب الكحول

الإفراط في تناول الكحول قد يسبب بالنسيان ولكن هذه الحال ممكن أن تكون وقتية ريثما يتلاشى تأثير الكحول أو أن تستمر حتى بعد زوال تأثيره، لذا ولأضرار الكحول الكثيرة يفضل الإقلاع عنه تمامًا.

3- الاضطرابات النفسية مثل الفصام، الاكتئاب وفقدان الرغبة في القيام باي عمل.

ولا يقف الأمر عند الاكتئاب فالشعور المستمر بالقلق والتوتر قد يتسبب في مشكلات كبيرة في الذاكرة والتفكير والقدرة على التركيز والانتباه وكذلك النسيان.

4- اضطرابات النوم المختلفة: عدم الحصول على ساعات كافية من النوم يعد أحد أسباب النسيان الكثير المحتملة.

5- أسباب أخرى مثل نقص الفيتامينات والتعرض لصدمة في الرأس وأمراض الغدة الدرقية والاضطرابات الهرمونية





طرق العلاج واستشارة الطبيب

غالبًا ما يرتكز علاج النسيان على اتباع نمط حياة جديد واللجوء إلى خطوات بسيطة مثل الاستماع إلى الموسيقى، تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات معتدلة، تدوين الملاحظات أثناء الاجتماعات، أو استخدام جهاز التسجيل حتى تتمكن من مراجعة المعلومات في وقت لاحق، ممارسة الرياضة وغيرها.



وعند الملاحظة ان هذه الخطوات لم تساعدك وحال النسيان تتفاقم، فلا بد من مراجعة الطبيب خصوصًا وأن النتائج التي توصّل إليها الخبراء قد تؤدي إلى طرق جديدة لفهم وعلاج فقدان الذاكرة المرتبط بالمرض.



