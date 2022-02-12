جنسيات أمريكية وبريطانية وأخرى.. ذي قار تستقبل 18 وفداً سياحياً اجنبياً

وقال عبد الرزاق في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "نهاية الأسبوع الماضي استقبلت المحافظة 18 وفداً سياحياً اجنبياً خلال ثلاثة ايام".وأضاف، أن "هذه الوفود من جنسيات امريكية وبريطانية وسويدية والمانية وفرنسية ويونانية وغيرها".وبين عبد الرزاق، أن "محطة الوفود الاولى كانت مدينة اور الأثرية ومتحف الناصرية لما لهما من اهمية كبيرة لدى السواح".