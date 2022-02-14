بالفيديو: تحرير تمساح من إطار دراجة طوّق رقبته 6 سنوات!





وكانت السلطات في بالو قد وعدت بمكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للقيام بهذه المهمّة.



يذكر أن محاولات مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، بالإضافة إلى خبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، لإنقاذ التمساح باءت جميعها بالفشل، ليحقق تيلي وحده هذا الإنجاز.

وبعد قطع إطار الدراجة النارية عن عنقه، أُعيد التمساح، البالغ طوله أكثر من 5 أمتار، إلى مياه النهر.وكانت السلطات في بالو قد وعدت بمكافأة لأي شخص لديه الشجاعة الكافية للقيام بهذه المهمّة.يذكر أن محاولات مقدم عروض الحياة البرية الأسترالي، ماتيو نيكولاس رايت، وزميله المعني بالتماسيح كريس ويلسون، بالإضافة إلى خبير الحياة البرية الأميركي، فورست غالانت، لإنقاذ التمساح باءت جميعها بالفشل، ليحقق تيلي وحده هذا الإنجاز.

وحده تيلي، ابن الـ35 عامًا أخذ على عاتقه مهمّة تحرير هذا التمساح، بعد سنوات من المحاولات الفاشلة من جانب خبراء الحيوانات المحليين والدوليين.مستخدمًا الحمام والدجاج المقيد إلى عصا من الخيزران، نجح تيلي، أحد سكان إقليم سولاويزي الأوسط، في جذب التمساح إلى الشاطئ لينفّذ المهمّة. وكشف أنه أمسك بالتمساح بنفسه، لكن عشرات الرجال ساعدوه في رفعه إلى الشاطئ.وأشار إلى أنه طلب المساعدة من السكان لكنهم كانوا خائفين واعتقدوا أن المهمّة مستحيلة.وكشف أنه أعدّ فخًّا للتمساح الذي تمكّن من الفرار مرّتين قبل أن يمسك به بعد ثلاثة أسابيع.وأعرب تيلي عن حبّه لمساعدة الحيوانات، وحتّى الثعابين منها.