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ماكدونالدز يتسلّل إلى "ميتافيرس"!

منوعات

2022-02-14 | 03:16
ماكدونالدز يتسلّل إلى "ميتافيرس"!
328 مشاهدة

تزداد الاستثمارات في ميتافيرس أكثر فأكثر خصوصًا بعد إعلان مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربرغ تغيير اسم الشركة إلى "ميتا" في إشارة إلى هذا العالم الافتراضي.

وآخر هذه الاستثمارات، تقديم شركة "ماكدونالدز" الشهيرة بالوجبات السريعة ما يقارب 10 طلبات علامات تجارية تشير إلى خطتها لتصنيع وبيع سلع افتراضية في  الميتافيرس بحسب ما أعلن محاميها عبر "تويتر".
 
وتستكشف ماكدونالدز تزويد المستخدمين بملفات وسائط قابلة للتنزيل تحتوي على رموز غير قابلة للاستبدال NFT.

وفي التفاصيل، تدرس سلسلة المطاعم بناء مطعم افتراضي به أطعمة ومشروبات فعلية وافتراضية بالإضافة إلى إدارة مطعم افتراضي يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل.

وعرضت ماكدونالدز أيضًا علامتها التجارية McCafe في تسجيل علامة تجارية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلامة التجارية  تقدّم أنشطة ترفيهية مثل الحفلات الموسيقية الافتراضية.
 يذكر أن ماكدونالدز بدأت بالتقرب أكثر من مجتمع العملات المشفرة في أعقاب انهيار العملات المشفرة الأخير (الذي حدث في كانون الثاني).

ماكدونالز ليس المطعم الأوّل
ماكدونالز ليس سبّاقًا في مجال دخول المطاعم إلى ميتافيرس.
ففي كانون الأول الماضي، أطلقت "كولوسال بيت" وهي شركة تطوير للعملات المشفرة والـ "أن أف تي" ومقرها دبي، مطعم "ميتا تيراس"، وهو عبارة عن مطعم في مركز دبي المالي العالمي.

ويوفر المطعم لعشاق الحياة الليلية فرصة فريدة للحصول على لمحة عما يبدو عليه المستقبل الرقمي. وسيكون لدى المطعم غرفة "VR" الخاصّة به، والتي من شأنها تسهيل تجربة الـ"ميتافيرس".
الشركات العالمية بدأت استثماراتها
قفزت شركتا “نايكي” و “أديداس”، اللتان تعتبران من أهم شركات الملابس الرياضية، إلى أحد أهم الاتجاهات في مجال التكنولوجيا والمتمثل في عالم الرموز الغير قابلة للاستبدال.
كذلك، وظفت شركة ديزني للترفيه مؤخرا خبيرا في هذا المجال.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الرموز غير القابلة للاستبدال وميتافيرس: اضغط هنا
 
 
 

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