في عيد الحب... جلسة تصوير رائعة لعارضة أزياء روسية في النجف! (صور)

وضجّت مواقع الواصل العراقية بهذه الصور الجميلة وهو الأمر الذي يبدو أنه أعجب العارضة التي أعادت بثّ المنشورات عبر خاصيّة الستوري على حسابها عبر "انستغرام".





وفي جولة صغيرة على حسابها، يتّضح أن لـ Evgeniia Ivleva مواهب متعددة منها التصوير. ولا تتردّد أبدًا في إبراز هذه المواهب. كذلك، لا تتردّد في التعبير عن مدى حبّها لزوجها. فنشرت في وقت سابق عددًا من الصور تجمعها به معلّقة عليها باللغة الروسية ما مفاده: “لا تزال هذه النظرة تغطي جميع النقاط السلبية”.



أما اللافت فهو ما كتبته في معلوماتها الشخصية: "أنا روسية ولكنني الآن أكتشف الصحارى" . ولعلّ هذه المعلومة تفسّر سبب اختيارها صحراء النجف لجلسة التصوير.

View this post on Instagram A post shared by Evgeniia Ivleva (@evgeniiavlv) وفي جولة صغيرة على حسابها، يتّضح أن لـ Evgeniia Ivleva مواهب متعددة منها التصوير. ولا تتردّد أبدًا في إبراز هذه المواهب. كذلك، لا تتردّد في التعبير عن مدى حبّها لزوجها. فنشرت في وقت سابق عددًا من الصور تجمعها به معلّقة عليها باللغة الروسية ما مفاده: “لا تزال هذه النظرة تغطي جميع النقاط السلبية”.أما اللافت فهو ما كتبته في معلوماتها الشخصية: "أنا روسية ولكنني الآن أكتشف الصحارى" . ولعلّ هذه المعلومة تفسّر سبب اختيارها صحراء النجف لجلسة التصوير.

وكان لها ما تمنّت. إذ نشر المصوّر الشهير شهد فاضل للثنائي أجمل الصور العفوية والرومانسية في الصحراء معلّقًا عليها بالقول: "'لو حبه يهد الحيل ...اهد حيلي واحبه".وتنقلت العارضة على الرمال حافية القدمين، وارتدت فستانًا طويلًا أحمر اللون، أظهر قوامها الرشيق خصوصًا الخصر والبطن فيما ارتدى زوجها قميصًا أبيض وبنطالًا أسود.