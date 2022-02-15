لا ينجرف وراء الأحلام... اليكم برج الثور على حقيقته

برج ترابي واقعي وصلب، يوحي بالثقة لا ينجرف وراء الأحلام، ولا تغريه الأفكار المستحيلة.

يخشى المجازفة برغم أنه يحتاج اليها أحياناو يخشى التغيير خوفا من حصول أي أمر مفاجئ غير متوقع. للتعرف أكثر الى مواصفات برج الثور، ندعوكم لقراءة مايلي، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي



خفف من عنادك أيها الثور



عنيد جدا وقليل المرونة. يصعب عليه أن يقتنع بفكرة تفرض عليه. خياله محدود, لذا فان القدرة على الابتكار محدودة. لا ينجح في العلاقات المعقدة, ولا يبرع في أي نشاط يحتاج الى جهد جسدي, أو مهارة يدوية. حبه للسيطرة والتملك وتشبثه بارائه، أمران يجعلان من الصعب الوصول الى اتفاق يرضي الطرفين.



بارع ومخلص في الحب



يلعب الحب دورا أساسيا في حياته ويتخذ وجهين الأول الحب العاطفي المستقر والثاني الحب الحسي والجسدي، وهو في الحالتين بارع بدفع الاخر الى المجيء اليه.لكنه في الحب غيور ومتملك، وهذا ما يسبب له مشاكل كثيرة مع الحبيب الا أنه متى أحب أخلص الى أقصى حد.