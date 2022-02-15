فيديو مؤثر.. وفاء "ناقة" عندما رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة

انتشر خلال اساعات الماضية فيديو مؤثر، على مواقع التواصل الاجتماعي، بطلاه ناقة وصاحب قديم لها.

فقد أظهر الفيديو لحظة وفاء نادرة سجلتها ردة فعل ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة في إحدى مناطق السعودية.

أبت إلا احتضانه

وبمجرد أن لمحت الصديق القديم بدأت بغمره بطريقة مؤثرة، وسط محاولات من مصور المقطع لتخليصه من بين أحضانها دون جدوى.

فيديو مؤثر في السعودية .. وفاء ناقة رأت صاحبها الذي باعها منذ فترة فاحتضنته pic.twitter.com/y4S2NUHnhY — مصدر (@MSDAR_NEWS) February 13, 2022

يشار إلى أن قصص الوفاء بين الحيوانات والإنسان ليست غريبة، بل سجلت على مر العصور حكايات إخلاص عظيمة وغريبة.

وقد حظي هذا الفيديو بتداول كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعلاً كبيراً بين المنصات.